Зарплатная ведомость «Фиорентины» в этом сезоне составляет 60,6 млн евро. Это самый высокий показатель в клубе за последние 10 лет. Больше всех в рядах «фиалок» зарабатывают Никола Миленкович (2,5 млн евро в год) и Хосе Кальехон (2,2 млн).

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Третий показатель в клубе у редко выходящего на поле российского нападающего Александра Кокорина – 1,8 млн евро в год. Такая же зарплата у Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата, утверждает Fiorentina.it

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Главный конкурент Кокорина и лучший бомбардир «Фиорентины» в этом сезоне (4 гола в 6 матчах) Душан Влахович зарабатывает всего 1 млн евро в год.

На счету Кокорина всего 2 матча в сезоне-2021/22.

Суммарно Александр провел на поле 17 минут.

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