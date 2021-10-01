Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал чемпионом пармезанцев по игре в «Камень, ножницы, бумага».
43-летний голкипер обыграл всех одноклубников, бросивших ему вызов. Видео из раздевалки опубликовал в твиттере Фабрицио Романо.
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- Буффон перешел в «Парму» в июне 2021 года.
- Вратарь начинал карьеру в пармезанском клубе в 1995 году.
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