Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Севилью». Испанский клуб активно интересуется форврадом сборной Узбекистана.
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассматривает Шомуродова как кандидата на усиление команды в следующее трансферное окно. Но Шомуродов недавно перешел в «Рому», а Жозе Моуринью доволен игроком и не хочет его отпускать, поэтому вероятность трансфера не самая высокая, сообщает Fichajes.
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- В нынешнем сезоне Шомуродов за «Рому» 10 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает узбекистанца в 7 млн евро.
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Победный мяч Шомуродова в 1-м официальном матче за «Рому»
ЧМ. Квалификация. Европа
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