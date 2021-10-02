Во время матча «Ювентуса» и «Торино» главный тренер «бьяконери» Массимилиано Аллегри странно поступил с нападающим своей команды Федерико Бернардески.
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Когда футболист пересекал линию аута, Аллегри наградил его пинком – удар оказался таким сильным, что Федерико скорчился от боли.
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