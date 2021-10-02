Во время матча «Ювентуса» и «Торино» главный тренер «бьяконери» Массимилиано Аллегри странно поступил с нападающим своей команды Федерико Бернардески.

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Когда футболист пересекал линию аута, Аллегри наградил его пинком – удар оказался таким сильным, что Федерико скорчился от боли.

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«Ювентус» обыграл «Торино» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Мануэль Локателли.

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