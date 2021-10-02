Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему Алексей Миранчук получает мало игрового времени в клубе из Бергамо.

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«Миранчук? Я не могу выпустить играть 25 человек. Еще будет время, чтобы освободить место в составе для других футболистов. Он порядочный парень, и все сводится к простому выбору тренера», – приводит слова Гасперини Corriere dello Sport

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В нынешнем сезоне Миранчук провел 5 матчей и забил 1 мяч за «Аталанту».

В среднем полузащитник сборной России проводит на поле 31 минуту за встречу.

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