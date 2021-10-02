Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему Алексей Миранчук получает мало игрового времени в клубе из Бергамо.
«Миранчук? Я не могу выпустить играть 25 человек. Еще будет время, чтобы освободить место в составе для других футболистов. Он порядочный парень, и все сводится к простому выбору тренера», – приводит слова Гасперини Corriere dello Sport.
Футбол
2 игры Головина, 9 минут Кокорина, надежный Хайкин и гол Обольского
- В нынешнем сезоне Миранчук провел 5 матчей и забил 1 мяч за «Аталанту».
- В среднем полузащитник сборной России проводит на поле 31 минуту за встречу.
Футбол
Чудо-камбэк Головина, дебют Кокорина и противоречивый Миранчук
Лига чемпионов УЕФА
Миранчук вышел в конце матча и спас «Аталанту» ассистом