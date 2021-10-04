Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что на него посыпались расистские оскорбления со стороны болельщиков соперника после матча седьмого тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Меня называли «сраная обезьяна», «чертова обезьяна». Это не имеет никакого отношения к спорту. Этих людей нужно идентифицировать и держать подальше от стадионов. Навсегда», – написал футболист в твиттере.

Чемпионат Франции «ПСЖ» хочет купить еще одного топа. Он стоит 50 млн евро 14/08/2021 В 07:15

«Фиорентина» отреагировала на инцидент и разместила заявление по поводу недопустимости расистских оскорблений на официальном сайте клуба

«Фиорентина» самым решительным образом осуждает проявления расизма, имевшие место во время воскресного матча с «Наполи». Генеральный менеджер Джо Бароне лично и от имени клуба приносит извинения «Наполи» и игрокам, которые подверглись этим постыдным и невыносимым выкрикам после матча.

«Фиорентина» уже предоставила полиции все видеоматериалы и другие ресурсы, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за гнусные песнопения, будут установлены. После того, как соответствующие органы определят виновных, «Фиорентина» запретит им посещать стадион и надеется, что все другие клубы сделают то же самое.

Сотрудники «Фиорентины» ведут борьбу с расизмом и всеми формами дискриминации и разочарованы тем, что невежество и глупость небольшой группы людей опозорили не только клуб, но и город Флоренцию, для которого мультикультурализм и интеграция – основные ценности», – говорится в заявлении.

Матч между «Фиорентиной» и «Наполи» завершился со счетом 1:2.

Калиду Кулибали представляет «Наполи» с 2014 года.

Чемпионат Германии Холанн назвал 3 лучших центральных защитников футбола 28/12/2020 В 12:38