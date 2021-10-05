Бывший нападающий «Фиорентины» Массимо Орландо раскритиковал Александра Кокорина после матча 7-го тура Серии А против «Наполи».

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«Фиалки» дома уступили «Наполи» со счетом 1:2. Российский форвард вышел на поле на 13 минут, коснулся мяча 7 раз и ни разу не пробил по воротам.

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«Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста. С другой стороны, Влаховича вчера закрывал такой феноменальный игрок, как Кулибали. Он молод, и у него впереди много матчей, похожих на вчерашний. Что касается продления его контракта, то чем больше пройдет времени, тем больше будет проблем», – приводит слова Орландо Tuttomercatoweb со ссылкой на Radio Toscana.

В составе «Фиорентины» Массимо Орландо завоевал Кубок и Суперкубок Италии в 1996 году.

Форвард был в составе молодежной сборной Италии по футболу, которая в 1992 году выиграла чемпионат Европы U-21 под руководством Чезаре Мальдини.

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