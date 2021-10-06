Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о ментальных качествах Новака Джоковича и неудаче серба в финале US Open.
«Прежде всего, у него балканский менталитет: когда вы взрываетесь, у вас все хорошо, когда вы злитесь, вы делаете все, что в ваших силах. Вы более сосредоточены, более осторожны. Когда Ноле играет и злится, он показывает все, что может. Со мной так же, и так я чувствую себя живым. Кризис в Нью-Йорке? Такое разочарование никогда не бывает легко переварить. Ноле играл великолепно и побеждал весь год. Затем на последнем этапе он что-то упустил. Бывает, бывает. Но то, что сделал Ноле, остается невероятным. И он, должно быть, так думает. Я не видел, чтобы другие делали то же самое: он подошел к цели близко, как никто, но ведь другие тоже сильны», – приводит слова Ибрагимовича Tennis World USA.
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- Новак Джокович проиграл Даниилу Медведеву в финале US Open и не собрал календарный «Большой шлем».
- Златан провел в нынешнем сезоне 1 матч и отличился 1 голом.
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