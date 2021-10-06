Полузащитник «Интера» Артуро Видаль попал в объектив камеры, находясь в нетрезвом состоянии. Чилиец сделал кувырок на багажнике своего автомобиля, чем смутил присутствующих рядом людей.
Видаль запечатлен на видео 18 августа, за несколько дней до начала нового сезона Серии А, сообщает Corriere della Sera. На ролике чилиец выходит из бара, садится на припаркованный рядом мотоцикл, а затем слезает с него, чтобы сделать фото с фанатом. После этого Видаль забирается на багажник своего Ferrari и делает кувырок.
Кубок Америки
Видаль и другие игроки сборной Чили вызвали в отель проституток
- В нынешнем сезоне Артуро Видаль провел за «Интер» 5 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
- «Нерадзурри» идут на третьем месте в Серии А с 17 очками.
Чемпионат Италии
Видаль объяснил, зачем поцеловал эмблему «Юве» на футболке Кьеллини
Чемпионат Италии
⚡️ Видаль перешел в «Интер» за 1 млн евро