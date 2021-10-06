Полузащитник «Интера» Артуро Видаль попал в объектив камеры, находясь в нетрезвом состоянии. Чилиец сделал кувырок на багажнике своего автомобиля, чем смутил присутствующих рядом людей.

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Видаль запечатлен на видео 18 августа, за несколько дней до начала нового сезона Серии А, сообщает Corriere della Sera . На ролике чилиец выходит из бара, садится на припаркованный рядом мотоцикл, а затем слезает с него, чтобы сделать фото с фанатом. После этого Видаль забирается на багажник своего Ferrari и делает кувырок.

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В нынешнем сезоне Артуро Видаль провел за «Интер» 5 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

«Нерадзурри» идут на третьем месте в Серии А с 17 очками.

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