Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что в декабре 2017-го, еще в «Ювентусе», чуть не приобрел Эрлинга Холанна за бесценок. Тогда совсем юный норвежец приехал как раз на дерби Италии с отцом и агентом. Но «Ювентус» готов был взять его только в молодежную команду.

«В «Юве» у нас был шанс купить его за 2,5 млн евро. Временами вы нуждаетесь в дополнительном бюджете, когда все вам говорят, что перед вами чемпион. Сегодня он один из наиболее желанных вариантов в мире.

Может ли Холанн сегодня оказаться в Италии? Я бы сказал: абсолютно нет. Сегодня у нас чемпионат-трамплин, а не чемпионат-цель. Здесь вы можете потрогать чемпионов ограниченный промежуток времени, потом они отправляются на поиски зарплат выше того, что можно заработать в Италии», – заявил Маротта, которого цитирует Sky Sport Italia

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В итоге Холанн в январе-2019 перешел из «Мольде» в «Зальцбург» за 8 млн евро, а спустя год – в «Боруссию» из Дортмунда за 20 млн евро.

На октябрь 2021-го Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 млн евро.

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