Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мнением о вариантах по продолжению карьеры Алексея Миранчука и Александра Кокорина. Коуч уверен, что Алексею не стоит покидать «Аталанту», а вот Александру пора покинуть «Фиорентину».

– Если Миранчуку не удается отвоевать место в стартовом составе, ему нужно упорнее заниматься, больше проявлять себя на тренировках. Куда ему идти из «Аталанты», а главное зачем? Это отличный клуб. Ему нужно прибавлять в старании и возвращаться в состав. И скидка на сложность занятий Гасперини здесь не пройдет. Алексей – хороший футболист, и, на мой взгляд, однозначно соответствует уровню «Аталанты».

– Ситуация Кокорина в «Фиорентине» сложнее. Итальянские эксперты заявляют, что он и не футболист вовсе. Как быть ему?

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– Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлеченным в его обсуждение. Но если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе все происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится. Так что ему нужно получать игровую практику хоть где-нибудь, – приводит слова Реднаппа «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл за «Аталанту» 5 встреч и сделал 1 ассист. В среднем он провел на поле 31 минуту за матч.

Кокорин вышел на поле в составе «Фиорентины» 3 раза и получил 1 желткую карточку. В среднем Александр отыграл 9 минут за встречу.

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