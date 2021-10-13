Итальянский суд обязал бывшего спортивного директора «Милана» Звонимира Бобана вернуть клубу 1,5 млн евро. Хорват должен будет вернуть миланскому клубу эту сумму из 5,375 млн евро, которые «россонери» заплатили ему за увольнение в марте 2020 года.

Хорвата уволили после открытой критики руководства клуба за ведение переговоров с безработным тренером Ральфом Рангником при действующем соглашении со Стефано Пиоли, пишет Calcio e Finanza

Итальянский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. В результате Звонимира, который сейчас работает в УЕФА, обязали вернуть 1,2 млн евро плюс сумму, которую он заработал и заработает за период с марта 2020 года по ноябрь 2022 года. Общие выплаты составят 1,5 млн евро.

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Звонимир отыграл за «Милан» 10 сезонов (1991-2001).

В руководстве «Милана» Бобан помогал Паоло Мальдини.

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