Итальянский журналист Пьетро Лаззерини раскритиковал в твиттере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кокорина нужно было продавать летом, а на его место должен был прийти опытный нападающий из Серии А. Это была огромная ошибка. Те, кто верит, что Кокорина можно вывести на высокий уровень, либо никогда не видели его игры, либо пишут научно-фантастические романы. В январе «Фиорентине» необходимо исправить это упущение», – высказал мнение Лаззерини.

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Контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Александр сыграл в четырех матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

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