Трансферная стоимость нападающего «Аталанты» Алексея Миранчука снизилась по сравнению с маем 2021 года.

Авторитетный сайт Transfermarkt, обновивший свои данные по итальянскому чемпионату, оценивает Миранчука в 13,5 млн евро – это на 1,5 млн меньше, чем весной. Одноклубник Алексея Виктор Коваленко, выступающий на правах аренды за «Специю», сбавил в цене на 1 млн. Теперь он оценивается в 4 млн евро.

Мощный скачок в стоимости совершил Элдор Шомуродов. Стоимость форварда «Ромы» поднялась ровно в два раза. В начале июня в статусе игрока «Дженоа» узбекистанец оценивался в 7 млн евро, после стабильной игры за римлян – в 14 млн.

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В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл за «Аталанту» 5 встреч и сделал 1 ассист. В среднем он провел на поле 31 минуту за матч.

Шомуродов провел за «Рому» 10 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.

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