С 2013-го Жозе Моуринью почти все время тусил в АПЛ, и всегда что-то шло не так. С «Челси» он взял АПЛ и выиграл Кубок Лиги, но в декабре-2015 ушел по взаимному согласию с боссами. «Манчестер Юнайтед» при Жозе пополнил копилку тремя трофеями, а португальца все равно уволили. В «Тоттенхэме» вообще все пошло наперекосяк. Моуринью уехал из Лондона распсихованный и без единого трофея – подобное случилось с ним впервые за тренерскую карьеру.

Недавно Особенный даже говорил: «В «Манчестер Юнайтед» я выиграл три трофея, и это восприняли как катастрофу. В «Тоттенхэме» я дошел до финала Кубка, в котором мне не дали сыграть. И это тоже восприняли как катастрофу. То, что в моем случае считается катастрофой, для остальных считается большим успехом».

Жозе тускнел и грустил – временами казалось, что на этом праймовый португалец закончился. Но нет: Италия и «Рома» взбодрили его.

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Рим вдохновляется Моуринью

В начале июля «Сассуоло», «Наполи» и «Рома» почти одновременно представили новых тренеров. «Сассуоло» – да ничего необычного, Алессио Дионизи мало кому интересен. Лучано Спаллетти сыпал душевностью, респектами Неаполю, «Наполи» и местным болельщикам: говорил, как важно побеждать. Жозе Моуринью в это время на презентации в «Роме» привлек внимание и восхитил многих:

В Риме в это время очень жарко, поэтому сотрудники завешивают окна специальной тонировкой. Жозе хладнокровно избавился от одной, когда она шуршала в динамик.

Сразу же выдал пафос: «Я здесь не для того, чтобы страдать ерундой и витать в облаках. Моя цель? Выиграть ближайший матч. Потом – следующий. Потом – следующий, следующий и следующий. Только так мы станем лучше».

Фанаты «Ромы» поприветствовали Жозе фреской с его изображением на мопеде. Впоследствии болельщики «Лацио» портили ее, но изображение раз за разом восстанавливали.

«Рома» же сыграла на популярности акции и усадила Моуринью на реальный мопед – а потом опубликовала это в соцсетях.

Вы помните яркие фразы и моменты с Жозе из его работы в Англии? Кажется, таких было мало. За три месяца в «Роме» с ним уже произошло несколько случаев и парочка крутых интервью:

Для начала Моуринью рассказал о ненависти к Fortnite: «Fortnite – полнейший ужас. Футболисты не спят ночью, зато играют в это дерьмо. И это я не говорю, что на следующий день у них может быть матч».

В сентябре у Моуринью состоялся 1000-й матч в тренерской карьере, в котором «Рома» играла против «Сассуоло». Римляне победили на 91-й минуте, а Жозе отметил это забегом вдоль поля. Потом говорил: «На этой неделе я лгал себе, говоря всем, что эта игра не является особенной. Я пытался убедить себя, что в этом нет ничего такого. Но это был классный матч. Сегодня я не чувствовал себя 58-летним, мне будто бы было 10, 12 или 14 лет – возраст, когда начинаешь мечтать о карьере в футболе».

В своем первом римском дерби Жозе получил пинка от «Лацио». Потом громко возмущался, когда журналистов не запустили на пресс-конференцию: «Я хочу говорить с ними. Это неуважение к людям, которые просто выполняют свою работу. Херня, а не правило. Вы просто исключили мое общения с журналистами. Это правило установил «Лацио»? Засуньте их в задницу».

Жозе сам кайфует от происходящего

Источники, близкие к Моуринью, говорят, что он стал чаще улыбаться и меньше нервничать. Жозе расслабился, уехал подальше от гнетущей атмосферы АПЛ и просто кайфует. Ему нравится как игра в Италии и результаты, так и жизнь в целом. С первым здорово помогает руководство: La Gazzetta dello Sport написала, что кредит доверия у Моура значительно выше, чем у Паулу Фонсеки. Этот тезис отражается и в трансферах. Летом в команду приехал Руй Патрисиу, Матиас Винья, Элдор Шомуродов и Тэмми Абрахам – всех запросил лично Моуринью.

Кстати, знаете, как Жозе заманивал нападающего «Челси» в «Рому»? Итальянской погодой – об этом рассказал лично Абрахам: «Моуринью позвонил мне: «Хочешь насладиться солнцем или останешься под дождем?» Я думал, что хочу играть в АПЛ, и хотел остаться – это был дом. Но понял, что мне нужно уехать и проявить себя».

Что касается жизни в Италии, то Моуринью обосновался в центре Рима. Он много гуляет, фанаты часто замечают его в ресторанах в центре города. А сам португалец в интервью итальянскому Esquire сказал: «До перехода в «Рому» я приезжал в Рим на матчи или как турист вместе с семьей. Сегодня каждый день хожу по этим историческим местам. Милан был другим опытом, потому что база «Интера» находилась за городом – и мой дом тоже. Дети тогда ходили в школу в Лугано, поэтому я ездил к ним при каждой удобной возможности. Моя жизнь в Милане не была сосредоточена на нем одном. В Риме все по-другому: я живу в центре, хожу в центре. Это помогает мне оценить его уникальность».

Жозе уже поменял «Рому»

«Знаете, в нашей работе стало больше системности», – говорит Николо Дзаньоло. – В прошлом, если у нас не получались какие-то небольшие моменты, то мы очень коротко проговаривали их. С Жозе все по-другому. Если он видит малейшую проблему, сразу же задумывается о том, как решить ее. Потом мы прорабатываем ее до тех пор, пока не научимся интуитивно решать на поле».

В словах Дзаньоло есть прямая отсылка к сотрудничеству с Паулу Фонсекой. Последние месяцы с ним были небольшим мучением для игроков «Ромы». Фонсека нервничал, часто ошибался, а финальные этапы его работы в Риме Лоренцо Пеллегрини описал так: «Не хочу обижать мистера: мне нравилось с ним сотрудничать. Но у него почти ничего не получилось в последние месяцы. Думаю, мы не поняли много его идей. Он хороший тренер, но всем нужна была смена обстановки».

Фонсека был для этой «Ромы» слишком скромным и академичным. Моуринью взбодрил ее, сделал злее и наглее. Жозе систематизировал многие моменты: например, на тренировках теперь летают дроны, записывают весь процесс и показывают видео прямо на базе на огромном экране. Такого в «Роме» не было никогда.

Ради успеха Моуринью даже переступил через принципы. В прошлом у него были проблемы с Крисом Смоллингом и Генрихом Мхитаряном. В начале сезона он сказал, что не оглядывается на давние проблемы – при нем в «Роме» у каждого будет шанс. Смоллинг, правда, пока больше игрок запаса (во многом из-за повреждений), а вот Мхитарян играет важную роль.

Тактически «Рома» не особо поменялась за несколько месяцев. Она все так же играет в четыре защитника и не отходит от расстановки 4-2-3-1. Но Жозе недавно рассказал, к чему стремится: «Моя цель – сделать «Рому» более атакующей. Я взглянул на команду и понял – ей не хватает уверенности. Когда моя команда будет выходить на матчи с мыслью, что она готова рвать соперника, тогда я буду считать, что сделал работу хорошо».

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После семи матчей у «Ромы» 15 очков и четвертая строчка Серии А. Визуально команда стала легче и бодрее. Вероятно, это лучший эффект от сотрудничества с Моуринью.

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