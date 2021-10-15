Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи поделился воспоминаниями о коррупционном скандале в итальянском футболе 2006 года.

«Мне было стыдно даже выходить на улицу. Мне в голову приходило много разных мыслей, в том числе о самоубийстве. Я словно сидел на верхушке дерева, а все остальные были готовы выстрелить в меня снизу. Первые десять дней были сущим кошмаром.

Телевидение, радио, газеты – везде раз за разом твердили о скандале в итальянском футболе, но я никогда не добивался преимущества нечестным путем, и то, что меня обвиняли в мошенничестве, причиняло боль. Я был подавлен. На меня словно целый дом обрушился. И если в итоге все судьи были оправданы, так какой ущерб нанесли футболу?» – рассказал Моджи в документальном фильме Netflix

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После разбирательств и апелляций 2006 года «Ювентус» был отправлен в Серию B, лишившись двух последних чемпионств.

В нынешнем сезоне «Ювентус» после семи матчей идет на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 11 очков.

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