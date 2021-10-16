Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор встретился с главным тренером итальянской «Ромы» Жозе Моуринью 15 октября.

Макгрегор организовал ужин для нескольких близких друзей, Моуринью был в числе почетных гостей. «Уважение к этому человеку, легенде», – так написал о нем Конор, по сообщению gazzetta.it . Португалец подарил Макгрегору именную футболку своего клуба с 10-м номером, а также попробовал алкоголь, произведенный компанией Конора.

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«Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор сейчас находится в Риме. Было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и предложить ему самую красивую футболку в городе, футболку «Ромы». Конору невозможно отказать, пришлось попробовать его виски. Легенда», – написал Моуринью инстаграме.

Жозе Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году.

Конор Макгрегор не будет драться в 2021 году, его отстранили по медицинским показаниям до 2022-го после перелома ноги в поединке с Дастином Порье.

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