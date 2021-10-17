Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович появился на поле впервые с 12 сентября. Швед вышел на замену на 77-й минуте матча 8-го тура Серии А против «Вероны».
В одном из эпизодов в штрафной гостей Ибра выполнил удар через себя в падении. После матча форвард выложил фото игрового момента в инстаграм. «Вы ходите – я летаю» – написал под постом Златан.
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  • «Милан» обыграл «Верону» на «Сан-Сиро» со счетом 3:2.
  • Победу «россонери» принес автогол Корая Гюнтера. Также забитыми мячами отметились Оливье Жиру и Франк Кесси.
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