Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович появился на поле впервые с 12 сентября. Швед вышел на замену на 77-й минуте матча 8-го тура Серии А против «Вероны».

В одном из эпизодов в штрафной гостей Ибра выполнил удар через себя в падении. После матча форвард выложил фото игрового момента в инстаграм. «Вы ходите – я летаю» – написал под постом Златан.

Лига чемпионов УЕФА Судья финала Евро-2020 назвал самую большую ошибку в карьере 06/10/2021 В 20:10

«Милан» обыграл «Верону» на «Сан-Сиро» со счетом 3:2.

Победу «россонери» принес автогол Корая Гюнтера. Также забитыми мячами отметились Оливье Жиру и Франк Кесси.

Чемпионат Италии «Он что-то упустил». Златан – о поражении Новака Медведеву 06/10/2021 В 08:40