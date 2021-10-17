16 октября в рамках чемпионата Италии «Лацио» одержал волевую победу над «Интером». Окончание матча было омрачена странным инцидентом.
Празднуя победу после финального свистка, защитник Луис Фелипе решил по-дружески запрыгнуть на плечи бывшему одноклубнику Хоакину Корреа, перешедшему в миланскую команду минувшим летом. Корреа жест не оценил, началась потасовка. В результате Фелипе постфактум получил красную карточку. Никакие объяснения не помогли, и он в слезах покинул поле.
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- «Лацио» победил 3:1, уступая в счете после первого тайма.
- Луис Фелипе играет за «Лацио» с 2016 года с небольшим перерывом. Корреа провел в Риме три сезона (2018-21), а в августе был арендован «Интером» с обязательством выкупа.
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