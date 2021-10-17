В футболе принято спорить с арбитром. Игроки выпрашивают фолы и карточки в любой лиге и в составе любой команды. В матче «Ювентуса» с «Ромой» традиция перевернулась: на 41-й минуте Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота Войцеха Шченсного, но Тэмми Абрахам вдруг оказался против.

Судья ткнул в точку после падения Генриха Мхитаряна. Абрахам вонзил мяч в ворота секундой позже нарушения. Видимо, Тэмми чувствовал: «Роме» не нужно поддаваться на искушение пенальти. Англичанин был прав: выстрел Жордана Верету отразил вратарь. Другого способа, как пересобрать ход матча, римляне не нашли.

Жозе Моуринью попал в максимально некомфортные условия. Мало того, что нынешний португалец слаб в позиционных атаках, так еще и «Ювентус» быстро забил и откатился в средний блок – любимую тактику Массимилиано Аллегри.

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Массимилиано Аллегри, «Ювентус» – «Рома» Фото: Getty Images

Ходы «Ювентуса» в атаке вскрылись с первых минут. Главным инструментом Аллегри стали забросы на левый фланг. Из лонгболла туринцы вынесли первый момент: удар Федерико Бернардески на 1-й минуте. Среди адресатов часто оказывался Маттиа де Шильо, который поднимался за центральную линию. Свыше половины действий итальянца (26 из 44) пришлись на чужую половину. Именно фулбек навесил в штрафную перед голом Мойзе Кина.

Иногда к Де Шильо смещались партнеры из атакующей группы «Ювентуса». Забросами на левый фланг Аллегри растягивал первую линию «Ромы», которая и так страдала от численного меньшинства: четыре защитника Моуринью встречали Кина, Бернардески, Де Шильо, Хуана Куадрадо, Федерико Кьезу, а иногда и Родриго Бентанкура.

Бернардески сместился на левый фланг Де Шильо. Вместе с Кьезой футболисты сформировали треугольник, которому противостояли лишь два игрока «Ромы». Фото: Other Agency

Альтернативой для «Юве» оказались забросы на Кина. С лонгболла на Мойзе начался выпад на 48-й минуте, исходом которого оказался удар Бернардески через себя. В среднем каждый седьмой пас туринцев оказывался длинным – неудивительно, раз команда закидывала мяч и на фланг, и центральному нападающему.

«Рома» столь же продуманной тактики не предложила. После гола Кина «Ювентус» защищался по схеме 5-3-2. У гостей возникли проблемы с доступном к штрафной.

Схема 5-3-2 в защите «Ювентуса». Фото: Other Agency

Атака «Ромы» строилась на нескольких базовых установках.

Первая – высокие позиции для фланговых защитников. 40 из 65 действий Матиаса Виньи пришлись на чужую половину, показатель Рика Карсдорпа – 49 из 94. Вингеры «Ромы» смещались в центр и оставляли края для фулбеков. Сработало наполовину: если Винья вошел в топ-2 футболистов команды по xGBuildup (острота атак, в которых игрок поучаствовал без ударов и пасов под удар), то Карсдорп оказался девятым.

Вторая установка – смещения Абрахама. Тэмми открывался по всей ширине поля и освобождал центральный канал для атакующих полузащитников. Англичанин выдал 27 действий, лишь пять из которых пришлись на штрафную или подступы к ней. Активность форварда не помогла: из всех десяток и вингеров «Ромы» лишь Мхитарян нанес удар из коробки. Остальные довольствовались выстрелами издалека.

Задумок Моуринью не хватило для взлома среднего блока Аллегри. Полузащитники «Ромы» вынужденно убегали вглубь, чтобы получать мяч. Между линиями «Ювентуса» пространства не возникало.

Пеллегрини отскочил в опорную зону «Ромы» в рамках позиционной атаки, потому что не нашел пространство между линиями «Ювентуса». Фото: Other Agency

Атакующая слабость «Ромы» отразилась и на цифрах. Столичная команда нанесла 15 ударов, восемь из которых пришлись на штрафную, но только три близких выстрела были нанесены с игры. Если обобщить, футболисты Моуринью почти не выходили на опасные удары после позиционных атак. Остроту римлян формировали стандарты: пенальти Верету, кивки Джанлуки Манчини и Роджера Ибаньеса на 6-й и 9-й минутах.

В первой же товарке под надзором Жозе «Рома» закинула 10 мячей. В столице Италии Моуринью снимает тренировки с помощью дронов: ошибки игроков выводятся на крупные экраны в реальном времени. Но против «Ювентуса» разгромы и инновации не помогли. Аллегри провел качественный матч по привычному образцу. Кажется, Макс возвращает туринскую команду в прежнем состоянии, а против нее ходы не найдут не только в Риме.

Все цифры взяты с WhoScored.

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