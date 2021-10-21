Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход из туринского клуба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Роналду ушел 28 августа. Для нас было бы лучше, если бы Криштиану ушел пораньше. Мы пострадали из-за этого.

Раздевалку это немного шокировало, мы заплатили за его поздний уход очками. Было бы проще, если бы Роналду оставил нам время на подготовку [к его уходу]»,– сказал Кьеллини в эфире итальянской версии DAZN (цитата по SPORTbible ).

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Криштиану Роналду провел в «Ювентусе» три сезона и забил 81 мяч в 98 матчах. Португалец покинул Турин ради «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.

Без Криша «Ювентус» стартовал с четырех побед и двух поражений в восьми матчах Серии А и идет на седьмом месте в чемпионате Италии.

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