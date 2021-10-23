Обновлено 23/10/2021 в 15:26 GMT

Итальянский журналист Никколо Чеккарини рассказал, что «Фиорентина» в январе выставит на продажу форварда Александра Кокорина.

«Фиорентина» в январе вернется на трансферный рынок. Понятно, что нужны новые футболисты для подготовки к уходу Влаховича. В приоритете покупка центрфорварда, и он обязательно пополнит команду. «Фиалкам» нужны два новых игрока линии атаки, а может быть и еще один центрфорвард, хотя бы потому, что зимой Кокорина выставят на продажу. Приключение русского в «Фиорентине» подходит к концу. На практике он почти никогда не играл, а сегодня «Фиорентина» не может позволить себе обходиться без альтернативы Влаховичу, с которым, вероятнее всего, распростится в июне, а не в середине сезона», – приводит слова Чеккарини Fiorentinanews

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2020 году.

В 7 матчах за итальянский клуб Александр не отметился результативными действиями, но успел получить несколько травм.

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