Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вынужден поменять состав на матч Серии А с «Вероной», так как Франческо Ачерби и Луис Фелипе отстранены, а Маттиа Дзакканьи травмирован. В итоге на игру был вызван защитник молодежной команды Романо Флориани Муссолини.
18-летний футболист – правнук итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини и сын скандального политика Алессандры Муссолини.
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Возможно, время для приглашения Муссолини-младшего вызовет некоторое недоумение, потому что это произошло всего через несколько дней после того, как «Лацио» отстранил дрессировщика клубного орла-талисмана Хуана Бернабе за фашистское приветствие и выкрики «Дуче, дуче, дуче» в честь Бенито Муссолини,
- Это первый вызов Романо в основной состав «Лацио» на матч Серии А, скорее всего, он проведет игру на скамейке запасных.
- Игра состоится 24 октября.
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