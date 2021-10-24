Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгром от норвежского «Будё-Глимт» в Лиге конференций УЕФА и направил свой гнев на предыдущего владельца «волков» Джеймса Паллотту.

«Многие смеются над тем, что произошло с «Ромой». Cемья Фридкиных и Тьяго Пинто унаследовали кучу дерьма от предыдущих владельцев. Нынешние владельцы потратили много денег, чтобы исправить многочисленные ошибки. Они попытаются создать условия для нового проекта, и это требует времени. Но находятся люди, которые смеются, набив полные карманы денег.

Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и все, он хочет, иметь достаточное количество футболистов чтобы проводить ротацию и поддерживать баланс. Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью – не засранец, он уважает семью Фридкиных и Тьяго Пинто. Моуринью понимает и принимает ситуацию.

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Результат, подобный тому, что был против «Будё-Глимт», случается раз в жизни, но виноват только я. Не игроки, не Тьяго Пинто. Я выпустил такой состав, хотя знал, что рискую с ним проиграть. Я не думал, что это будет так ужасно, но ответственность остается на мне. Я сделал это из-за страха получить больше травм на синтетическом покрытии, а также потому, что у меня нет двух игроков на каждую позицию. Поэтому я беру ответственность на себя.

На мой взгляд, даже если мы обыграем «Наполи» со счетом 6:1, это не компенсирует моих ошибок. Когда мы встретимся с «Будё-Глимт» в следующий раз, я использую тот же состав, поэтому будет очень жаль, если кто-то получит травму. Я предпочитаю проиграть одну игру со счетом 6:1, чем шесть игр с результатом 1:0. Я дал игрокам отдых, потому что у нас было достаточно очков в Лиге конференций и мы все еще можем пройти дальше.

Мы строим команду, но нам нужно больше времени, денег и решительных действий. Владельцы прилагают невероятные усилия, чтобы добиться всего этого, так что у меня нет с ними никаких проблем. Мы много работаем, но унаследовали эмоциональный шрам и такое большое количество травм, с которым я раньше не сталкивался. Я решил дать отдых игрокам в Норвегии – это было ошибкой, извините», – сказал Моуринью на пресс-конференции. Его слова приводит Football Italia

«Рома» на выезде разгромно уступила норвежскому «Будё-Глимт» в матче Лиги конференций УЕФА – 1:6.

Жозе Моуринью впервые в карьере пропустил шесть мячей – это самое крупное поражение португальца.

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