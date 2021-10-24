Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил второй мяч в чемпионате Италии-2021/22.
Украинец отличился в матче 9-го тура Серии А с «Удинезе». Футболист получил пас от Марио Пашалича и не сближаясь с защитником мощно пробил из-за пределов штрафной. С момента дебюта в Серии А в сезоне-2019/20 Малиновский забил 11 мячей из-за пределов штрафной. Среди игроков топ-5 лиг только Лионель Месси забил больше таких мячей за этот же отрезок, сообщает Opta. У аргентинца их 17.
Чемпионат Италии
Роскошный гол Малиновского – у Хандановича не было шансов
- «Аталанта» дома сыграла вничью с «Удинезе» – 1:1.
- Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте.
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