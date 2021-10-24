Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил второй мяч в чемпионате Италии-2021/22.

Украинец отличился в матче 9-го тура Серии А с «Удинезе». Футболист получил пас от Марио Пашалича и не сближаясь с защитником мощно пробил из-за пределов штрафной. С момента дебюта в Серии А в сезоне-2019/20 Малиновский забил 11 мячей из-за пределов штрафной. Среди игроков топ-5 лиг только Лионель Месси забил больше таких мячей за этот же отрезок, сообщает Opta. У аргентинца их 17.

Чемпионат Италии Роскошный гол Малиновского – у Хандановича не было шансов 25/09/2021 В 18:03

«Аталанта» дома сыграла вничью с «Удинезе» – 1:1.

Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте.

ЧМ. Квалификация. Европа Малиновский не вызван в сборную Украины после конфликта с тренером 17/09/2021 В 20:48