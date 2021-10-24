Форвард «Вероны» Джованни Симеоне забил четыре мяча в матче девятого тура чемпионата Италии. 26-летний аргентинец сделал покер в ворота римского «Лацио» и отличился на 30-й, 36-й, 62-й и 90-й минутах.

Твиттер OptaPaolo отметил, что Симеоне стал первым футболистом «Вероны», который забил три и более мяча в матчах с «Лацио». В карьере Джованни это второй матч, где он вонзил больше двух банок. В марте 2018-го форвард сделал хет-трик в ворота «Наполи». В обеих встречах Симеоне разнес команды, которыми руководил Маурицио Сарри.

Также OptaPaolo уточнил, что в истории «Вероны» было только два игрока, которые делали покер в чемпионате Италии. В 1958 году Эмануэле дель Веккио закатил пять мячей «Сампдории». А в твиттере Squawka добавили, что Симеоне стал первым футболистом в лигах топ-5, вонзившим четыре банки в сезоне-2021/22.

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Джованни Симеоне – старший сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне – принадлежит «Кальяри» и выступает за «Верону» на правах аренды. После перформанса с «Лацио» у страйкера шесть голов в восьми матчах Серии А.

«Верона» идет на 13-м месте в чемпионате Италии, «Лацио» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

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