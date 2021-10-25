Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зимой может сменить клуб. Об этом рассказал его агент Вадим Шпинев, который также раскрыл информацию об интересе со стороны других клубов Серии А.

«Могу сказать однозначно, что у президента и всех остальных руководителей «Аталанты» нет разочарования трансфером Миранчука. Весь менеджмент верит в Алексея, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчеркивают. Все понимают, что это футбол. Кто его знает – может, завтра Гасперини решит возглавить сборную или получит предложение от арабского клуба, и всё сразу может поменяться. Ни от одного итальянского партнера, ни от самого клуба я не слышал о желании «Аталанты» продать Лёшу зимой.

Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Леши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту».

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Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Все познается в сравнении. Леше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже все устраивает», – цитирует Шпинева «Чемпионат».

В этом сезоне Миранчук сыграл за клуб 203 минуты во всех турнирах и отличился ассистом.

Его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в 13,5 млн евро.

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