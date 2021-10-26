Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал совет Алексею Миранчуку, у которого проблемы с регулярной игровой практикой в «Аталанте».

«Ему тяжело сейчас. Видно, что очень переживает из-за отсутствия игровой практики в «Аталанте». Тренер ему сейчас не доверяет, выпускает только на замену и то не всегда. В РПЛ Миранчук был одним из лидеров, конечно, он не привык к роли запасного и не знает, как к этому относиться. Эти переживания сказываются на его игре. Сейчас ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Алексею надо успокоиться, подумать хорошенько над своим будущем и двигаться вперед. В таких ситуациях надо просто пахать на тренировках и ждать своего шанса.

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Над сменой команды думать не стоит. Какой смысл идти в команды из нижней половины таблицы Серии А? Но если будет предложение, например, от «Сассуоло», то можно рассмотреть. Там играют в хороший атакующий футбол. Главное – не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад», – приводит слова Канчельскиса Sport24

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