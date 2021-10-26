Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Руссо отреагировал на слухи о желании клуба арендовать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественным игроками, но информация по Миранчуку – обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков еще не рассматривался. Но кто знает, какая ситуация будет зимой. Мы всегда заинтересованы в хороших игроках», – приводит слова Руссо Sport24.
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- Сообщалось, что главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи высоко оценивает качества Миранчука.
- После девяти туров «Сассуоло» занимает 13-е место в чемпионате Италии с 11 очками.
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