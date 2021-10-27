В матче 10-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Сампдорию», а российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативным действием.

Миранчук отдал ассист на Йосипа Иличича – после скидки россиянина головой словенец исполнил стильных проход и вонзил в ближний верхний угол ворот Аудеро.

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«Аталанта» победила «Сампдорию» со счетом 3:1. У бергамцев, помимо Иличича, отличился Дуван Сапата, а в свои ворота мяч отправил Кристофер Аскильдсен. В составе генуэзцев забил Франческо Капуто.

Миранчук отметился вторым результативным действием в сезоне. Он делал ассист в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

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