В матче 10-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Сампдорию», а российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативным действием.
Миранчук отдал ассист на Йосипа Иличича – после скидки россиянина головой словенец исполнил стильных проход и вонзил в ближний верхний угол ворот Аудеро.
Ad
Чемпионат Италии
«Кто знает, что будет зимой». Спортдир «Сассуоло» – о Миранчуке
- «Аталанта» победила «Сампдорию» со счетом 3:1. У бергамцев, помимо Иличича, отличился Дуван Сапата, а в свои ворота мяч отправил Кристофер Аскильдсен. В составе генуэзцев забил Франческо Капуто.
- Миранчук отметился вторым результативным действием в сезоне. Он делал ассист в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
А как играли русские футболисты в Европе на прошлой неделе, можно почитать здесь
Есть ли шанс у Миранчука перейти в «Сассуоло»? Ответил генеральный менеджер клуба
Чемпионат Италии
Канчельскис: «Главное для Миранчука – не возвращаться в Россию»
Футбол
Хайкин убил Моуринью, Миранчук встал со скамейки, Головин вернулся
Related Matches
Сампдория
1
3
Аталанта
Реклама
Ad
Реклама
Ad