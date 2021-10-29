«Интер» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, чтобы игрок смог возобновить карьеру.

Футболист сборной Дании перенес сердечный приступ в матче первого тура групповой стадии Евро-2020 против сборной Финляндии. После этого Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

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В Италии действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий занятия контактными видами спорта при установленном кардиостимуляторе. Это связано с риском поломки девайса при неудачном столкновении на поле.

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По этой причине «Интер» не может внести датчанина в заявку на сезон-2021/22. Кристиан сможет продолжить карьеру в миланском клубе только в одном случае: если ему удалят кардиостимулятор.

Кристиан Эриксен, Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

«Нерадзурри» опубликовали заявление, в котором намекнули на возможную продажу Эриксена. «Интер» готов рассмотреть предложения от клубов из стран, в которых футболисту будет разрешено играть и тренироваться с электрокардиостимулятором.

«Что касается возможности зарегистрировать Кристиана Эриксена на сезон-2021/22. Следует отметить, что после серьезной травмы, полученной в июне во время чемпионата Европы, итальянские медицинские власти временно запретили игроку выходить на поле в текущем сезоне.

Текущее положение игрока не позволяет ему даже приступить к тренировкам в Италии. Но он может получить разрешение на это в другой стране и возобновить карьеру», – говорится в заявлении клуба.

В августе Эриксен впервые после перенесенной операции прибыл в расположение «Интера» и тепло поприветствовал партнеров по команде.

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