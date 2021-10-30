Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри красиво выразил респект «Аталанте» перед очным матчем 11-го тура Серии А.

«Мы едем в Бергамо, чтобы встретиться с очень сильной командой. «Аталанта» очень агрессивна: как говорит Гвардиола, играть с ними – все равно что пойти к дантисту. Даже если вы выйдете невредимым, то все равно почувствуете боль.

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«Аталанта» – это пример здоровой организации клуба. Они принимают верные решения и являются источником вдохновения для всех остальных. Однако мы – «Лацио», и должны пойти по тому же пути с точки зрения выбора, но с другой стороны с технической точки зрения», – сказал Сарри на пресс-конференции.

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В «Аталанте» собраны настоящие гении: посмотри, как Иличич превратил корявый пас Миранчука в ассист.

Сарри любит зажечь на пресс-конференциях: например, в конце августа он разнес любителей обсудить трансферные слухи.

А еще Маурицио решил пополнить заявку «Лацио» правнуком Бенито Муссолини. И это спустя всего несколько дней после отстранения дрессировщика клубного орла-талисмана за фашистское приветствие.

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