Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри красиво выразил респект «Аталанте» перед очным матчем 11-го тура Серии А.
«Мы едем в Бергамо, чтобы встретиться с очень сильной командой. «Аталанта» очень агрессивна: как говорит Гвардиола, играть с ними – все равно что пойти к дантисту. Даже если вы выйдете невредимым, то все равно почувствуете боль.
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«Аталанта» – это пример здоровой организации клуба. Они принимают верные решения и являются источником вдохновения для всех остальных. Однако мы – «Лацио», и должны пойти по тому же пути с точки зрения выбора, но с другой стороны с технической точки зрения», – сказал Сарри на пресс-конференции.
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- В «Аталанте» собраны настоящие гении: посмотри, как Иличич превратил корявый пас Миранчука в ассист.
- Сарри любит зажечь на пресс-конференциях: например, в конце августа он разнес любителей обсудить трансферные слухи.
- А еще Маурицио решил пополнить заявку «Лацио» правнуком Бенито Муссолини. И это спустя всего несколько дней после отстранения дрессировщика клубного орла-талисмана за фашистское приветствие.
Источник: Football Italia
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