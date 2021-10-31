Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не смог попасть на матч 11-го тура Серии А между «Аталантой» и «Лацио».

Юрий Палыч приехал в Италию и наверняка хотел лично понаблюдать за игрой Алексея Миранчука. Но на стадион в Бергамо Семина не пустили – причина в отсутствии нужной вакцины.

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«Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио». На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет», – написал Семин в инстаграме.

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Без поддержки Юрия Палыча «Аталанта» не смогла обыграть «Лацио» – 2:2. Алексей Миранчук на поле не вышел.

Перед игрой коуч римлян Маурицио Сарри выразил респект команде из Бергамо необычным образом – он сравнил матч против «Аталанты» с походом к дантисту.

Еще один волнующий сюжет из Серии А – будущее Кристиана Эриксена. Датчанину нельзя играть в Италии из-за кардиостимулятора, но «Интер», кажется, нашел выход.

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