Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о том, чего не хватает форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, чтобы полностью раскрыть потенциал.

«Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать невероятным игроком, если перестанет жалеть себя. Он должен почувствовать вкус крови, ходить по огню. Окружи себя теми, кто будет говорить, что ты недостаточно хорош, и тогда станешь лучше», – сказал Ибрагимович в интервью Telefoot.

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В начале сезона Ибра пропустил из-за травмы чуть больше месяца, но в середине октября вернулся на поле. Он исполнил удар через себя, а после красиво прокомментировал камбэк.

Помимо Златана в Италии сейчас находится еще одна легенда – Юрий Семин. Экс-коуч «Локо» хотел посетить игру «Аталанты» и посмотреть на Миранчука, но его не пустили из-за прививки.

Еще один волнующий сюжет из Серии А – будущее Кристиана Эриксена. Датчанину нельзя играть в Италии из-за кардиостимулятора, но «Интер», кажется, нашел выход.

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