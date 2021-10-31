Дубль Джованни Симеоне еще сильнее отдалил «Ювентус» от лидеров таблицы Серии А и зоны Лиги чемпионов. Поражение от «Вероны» продлило безвыигрышную серию «бьяконери» до трех игр – Массимилиано Аллегри заставил команду отправиться на тренировочный сбор на базе. Игроки просидят за закрытыми дверями с 1 до 6 ноября.

Представители «Юве» поручили тренеру наблюдать за интенсивным тренировочным лагерем за закрытыми дверями с понедельника по субботу. Итальянский коуч согласился, так как хочет сгладить вину за последние провальные матчи, сообщает Goal.

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После игры с «Вероной» Аллегри высказался очень резко – тренер заявил, что считает «Юве» средней командой и сообщил о недонастрое игроков.

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Массимилиано Аллегри, «Ювентус» Фото: Getty Images

«Слова сейчас не имеют значения. Мы оказались в неприятной ситуации и должны осознать – «Ювентус» сегодня середняк Серии А. Будем выходить из этой ситуации. Нет смысла себя жалеть, это не поможет. Нужно сосредоточиться на делах, и тогда все решится само собой.

У нас хорошая команда, но в футболе не всегда все складывается так, как надо. Мы должны реагировать с гордостью и решимостью. Мы поняли, что «Верона» планировала играть за счет физики и бороться за каждый мяч, поэтому если вы не будете соответствовать, вы проиграете.

Футболка «Ювентуса» не дает гарантии, что мы победим команды в середине таблицы. Мы должны заработать каждое очко и делать это с правильным отношением. «Верона» знала, как именно нужно играть, чтобы обыграть «Ювентус». Наша ошибка заключалась в том, что мы считали себя лучше «Вероны», а сейчас это не так. Нужно быть реалистами», – сказал Аллегри.

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