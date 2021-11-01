«Аталанта» – клуб контрастов для русских поклонников в этом сезоне. Команда идет на пятом месте в таблице Серии А, отставание от третьей строчки – пять баллов. Но у главного актива «Аталанты» для русскоязычных болельщиков в сезоне-2021/22 Алексея Миранчука ничего получается. У россиянина в чемпионате Италии всего 6 матчей (два в основе), 183 минуты на поле и 0 голевых действий. В Лиге чемпионов Миранчук сыграл всего 33 минуты (но за это время отдал голевую передачу).

В двадцатых числах октября в интервью «Чемпионату» агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил о вероятном уходе его клиента в аренду: «Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Леше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Леши нет сомнений в правильности перехода в «Аталанту». Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается».

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Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

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Но в каких клубах Серии А Миранчук мог бы заиграть?

Серьезный вариант – «Милан»

«Милан» – тоже клуб контрастов в этом сезоне. С одной стороны, есть какой-то странный застой в Лиге чемпионов с нулем очков в трех встречах. С другой стороны, есть неплохое движение в Серии А – после 11 туров клуб идет вторым.

Плюс варианта с «Миланом» в том, что там точно найдется место в игровой схеме под Миранчука. Если говорить об Алексее, как о классическом атакующем полузащитнике, то прямо сейчас у него два реальных конкурента: Браим Диаз (только-только восстановился после травмы) и Раде Крунич. Дополнительные конкуренты – Жуниор Мессиас и Даниэль Мальдини.

Желание «Милана» взять Миранчука, которое было еще год назад, будет дополнительным плюсом. Но тогда «Аталанта» была проворнее.

Вариант c топовым тренером – «Рома»

Вряд ли «Рому» можно серьезно записать в список тех, кто будет интересоваться Миранчуком, если «Аталанта» выставит его на аренду. Преимущества вариантов:

В схеме «Ромы» есть места для Миранчука (но будет много конкурентов, среди которых – капитан Лоренцо Пеллегрини).

Топовый тренер – Жозе Моуринью.

Вы же помните, что творилось с Моуринью в АПЛ? Жозе тускнел, много злился и сказочно проваливался. «Рома» – это резкая смена обстановки на ту, где нет жесткого давления. Здесь его обожают, в него верят, оценивают все его выходки.

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

Самое важное, что сама «Рома» вроде бы при Жозе взбодрилась (давайте не будем про тот кошмар от «Будё-Глимт»): идет в четверке, рассчитывает на большее. А еще Жозе любит замены – в этом сезоне Серии А он лишь дважды использовал двух запасных, во всех остальных матчах их было больше. Так что если у Миранчука не пойдет сразу у Моуринью, то минут на поле после выхода с скамейки ему точно хватит.

Вариант проще – «Сампдория»

В «Сампдории» нет ярко выраженного атакующего полузащитника, поэтому Миранчуку придется играть чуть ниже. Но это для него не проблема. Главное преимущество варианта – видение футбола у главного тренера Роберто Д’Аверсы.

В начале октября он сказал: «Я обожаю красивый футбол. Даже если мы не фавориты на поле, я всегда говорю: давайте радовать болельщиков. Могу сказать точно: у меня хороший контакт с техничными и креативными игроками. Они легче всех понимают мои установки».

Роберто Д'Аверса и Фабио Куальярелла, «Сампдория» Фото: Getty Images

Если даже такой трансфер и состоится, то, кажется, это будет очень удачный вариант для Миранчука.

Проверенный вариант – «Специя»

Здесь все строится вокруг истории Виктора Коваленко. В феврале украинец перешел из «Шахтера» в «Аталанту» за 600 тысяч евро и резко присел на лавочку. За полгода он сыграл только три минуты в Серии А. Логично, что в его случае понадобилась смена обстановки – на помощь пришла «Специя».

Коваленко не сразу стал основным в новом клубе. Первый матч – запас. Второй – 62 минуты на поле. Третий – запас. Но дальше украинец раскрылся и уже три встречи подряд играет без замен. У полузащитника за четыре неполных матча 1+1 по системе «гол+пас».

«Специя» значительно слабее. У нее есть необходимая под Миранчука позиция. Там у Алексея будут конкуренты, но они значительно слабее Иличича и Пашалича.

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