Все футболисты и тренеры в детстве были простыми болельщиками и видели себя в майках любимых команд не на трибуне или у экрана телевизора, а на поле. Но реальности нет дела до детских фантазий. Дорога жизни петляет и может привести юного спортсмена прямиком к заклятым врагам. Противостояние «Милана» и «Интера» длится уже 113 лет и насчитывает немало случаев, когда судьба вынуждала болельщика одного клуба из Столицы моды строить карьеру в другом.

Джузеппе Меацца

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Да, величайший – по версии болельщиков – игрок «Интера» ХХ века, человек, чье имя носит миланский стадион в дни домашних матчей «нерадзурри» в детстве боготворил полосы других цветов. «Россонери» забраковали парня из-за скромного роста, а соседи увидели в Балилле (Маленьком мальчике) юного гения, раскормили его и сделали легендой. В «Интере» Беппе выиграл три чемпионства, трижды стал лучшим бомбардиром Серии А.

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Джузеппе Меацца в 1930-е годы Фото: Getty Images

В конце 1930-х на Меаццу обрушились травмы, он сильно сдал, покинул «Интер», погонял-таки мяч два года за «Милан», а потом еще год за «Ювентус». Дочери Балиллы вспоминали, что он впоследствии стыдился ухода к врагам «Интера» и не очень любил эту тему. И все же карьеру в 1947-м Беппе завершил именно в черно-синих цветах.

Франко Барези

Франко и его старший брат Джузеппе мечтали играть за «Интер», но отбор прошел только Беппе. Младшенький не впечатлил «черно-синих» физическими данными. Того же мнения были в «Милане», куда его взяли только после третьего просмотра благодаря настойчивости тренеров Гвидо Сеттембрино и Итало Гальбьяти. Как оказалось, фортуна обратилась к Франко лицом, ведь конец 1980-х-1990-е – это золотое время «россонери». Карьеру Малыш завершил шестикратным обладателем скудетто и 3-кратным победителем Кубка/Лиги чемпионов, а еще рекордсменом по матчам за «красно-черных».

Джузеппе Бергоми

На протяжении двух десятилетий в дерби Мадоннины против Франко Барези сражался футболист с прямо противоположной судьбой. Бергоми рос в семье миланистов и в 11 лет рвался в академию «Милана», но на обследовании у него нашли следы ревматизма. Беппе пролечился два года, а когда поправился, его с радостью приглашали многие клубы Италии. «Интер» оказался самым настойчивым.

Хотя Дядя Бергоми не выиграл на клубном уровне столько же, сколько Малыш Барези (одно скудетто и три Кубка УЕФА), он также переписал книгу рекордов одного из миланских клубов и тоже застолбил место в Зале славы итальянского футбола.

Джузеппе Бергоми (крайний справа, стоя) и Франко Барези (крайний справа, сидя) вместе в сборной Италии на ЧМ-1990. Третий справа в верхнем ряду: Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Карло Анчелотти

«Я никогда не смогу тренировать «Интер». Я провел столько лет в «Милане» – это вопрос уважения к моей истории и истории клуба, который я тренировал». Эх, слышал бы слова дона Карло из 2010-х юный Карлито из 1960-х! Мальчик боготворил Сандро Маццолу, а потому болел за «Интер». В 1979-м «нерадзурри» и сами заинтересовались молодым полузащитником «Пармы», но именно детский кумир Маццола, ставший тогда исполнительным директором, отверг Анчелотти. В итоге его забрала «Рома», а уже из Рима дорога привела в «Милан», где Карло поиграл с Барези, Мальдини и голландской тройкой.

Окончательно же легендой «россонери» Анчелотти стал в нулевые, в качестве тренера выиграв с «дьяволами» две Лиги чемпионов и скудетто-2003/04.

Андреа Пирло

Маленький Андреа влюбился в Лотара Маттеуса, поэтому, когда в 17 лет пришло приглашение из «Интера», юный фантазиста был на седьмом небе. Но в любимом клубе шансов Андреа толком не дали, а летом 2001-го вообще продали «Милану» за 17 млн евро. В красно-черной футболке Пирло превратился в суперзвезду Серии А, выиграл два скудетто и две Лиги чемпионов, стал железным игроком сборной Италии. А сегодня имя Пирло и вовсе ассоциируется не с миланскими грандами, а с врагами из Турина.

Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер и Андреа Пирло в дерби «Милан» – «Интер» Фото: Getty Images

Голландец пришел в «Интер» в конце лета 2009 года и спустя всего пару дней после трансфера дебютировал как раз в миланском дерби: «нерадзурри» победили 4:0. В первом сезоне Снейдер завоевал легендарный требл, а следующие 2,5 года изнутри наблюдал закат «черно-синих». О его истинных пристрастиях интеристы узнали осенью 2016-го: «Играть за «Милан» было мечтой моего детства. Если вернусь в Италию, то хотел бы поиграть за «россонери»

Балотелли и Кассано

Если 1980-90-е – эпоха великих перебежчиков Барези и Бергоми, то на рубеже нулевых и десятых пришла пора скандалистов и разочарований, заслуживающих максимум один пункт на двоих. Миланист Балотелли ярко ворвался на сцену, выиграл с «нерадзурри» три чемпионства, но быстро показал миру свою натуру. В числе громких скандалов раннего Супермарио – позирование в майке «Милана» в ТВ-шоу еще до ухода из «Интера».

Марио Балотелли в майке «Милана» в шоу Striscia la Notizia (скриншот) Фото: Other Agency

Интерист Кассано пришел в «Милан» в расцвете сил зимой 2011-го и выиграл с «россонери» скудетто, но второй сезон был омрачен приступом и последующей операцией на сердце.

И Антонио, и Марио позже успели кое-как поиграть за любимые клубы. Кассано продержался в «Интере» год и больше скандалил, а «Милан» с трудом втюхал Балотелли «Ливерпулю» за 20 млн евро.

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Наши дни

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович в дерби Фото: Getty Images

В 2006-м, перейдя в «Интер», Златан разрешил «нерадзурри» считаться любимой командой детства. Сердца шведского льва хватит на всех, и уже спустя три года похожей чести удостоилась «Барселона». В 2010-м каталонцы отдали Ибру – с его позволения, конечно – «Милану»: «красно-черные» не стали мечтой его детства, зато получили право величать себя самым большим клубом в карьере Ибрагимовича. И именно «дьяволов» Златан пришел возрождать в декабре 2019-го.

Стефано Пьоли

В начале нулевых экс-интерист Анчелотти вознес угодивший было в кризис «Милан» на вершину мира. Теперь из еще большей ямы «россонери» вытаскивает Пьоли. В его семье все болеют за «Интер», и в ноябре 2016-го коуч оказался у руля любимой команды. Но союз вышел неудачным: в 23 матчах Серии А «черно-синие» набрали 39 очков из 69 возможных, а Пьоли даже недоработал сезон до конца.

«Миланом» Стефано руководит с октября 2019 года. При нем «россонери» вернулись в Лигу чемпионов после 7-летнего перерыва, а в сезоне-2021/22 всерьез претендуют на чемпионство. Возможно, «Милану» и дальше стоит искать тренеров не среди своих бывших (у Зеедорфа, Индзаги и Гаттузо вышло не очень), а в стане врага?

Эдин Джеко

Эдин Джеко, «Интер» Фото: Getty Images

«МЮ» тоже проявлял ко мне интерес, но я болел за «Милан» с детства, когда смотрел их матчи по ТВ. Надеюсь, что смогу сыграть за них в следующем сезоне», – признался босниец после срыва трансфера из «Вольфсбурга» в 2009-м. Спустя 12 лет его переезд в Милан состоялся, если иметь в виду именно город. Теперь Джеко много забивает за «Интер», а 7 ноября его ждет первое дерби Мадоннины в карьере.

Андреа Раноккья

Когда-то Лягушонок считался новым Мальдини и Нестой. Если он действительно был настолько хорош, то либо покупка вражеским клубом оказалась слишком сильным ударом, либо любовь к «Милану» была столь сильна, что Раноккья сознательно подрывал оборону «Интера» – его привозы начала десятых до сих пор снятся болельщикам «нерадзурри» в кошмарах. Для тех, кто редко следит за Серией А, станет открытием, что Андреа до сих пор числится в «Интере» и даже периодически выходит на поле (уже 3 матча в сезоне-2021/22).

Кстати, пару лет назад мы уже писали о том, как братья Джузеппе и Франко Барези оказались в разных миланских клубах.

А еще дерби делла Мадоннина подарило один из самых культовых кадров в истории футбола.

Кстати, Паоло Мальдини в детстве болел за «Ювентус», чтобы позлить отца-капитана «Милана». А потом сам стал капитаном «россонери», перекрыл рекорды Барези, а сегодня – на должности технического директора – снова делает клуб топом.

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