«Я не советовал Максу Аллегри возвращаться в «Ювентус», знал, что он станет козлом отпущения. У туринцев есть ДНК победителей, но сегодня оно растворилось. Игроки не выполняют прямые обязанности – в этом нет вины тренера», – полыхнул бывший тренер туринцев Фабио Капелло.

Реплика итальянца пришлась на трудный для «Юве» период. После поражений от «Сассуоло» и «Вероны» Аллегри закрыл футболистов на базе для тренировок в изоляции. Перед неудачным циклом туринцы не проигрывали в восьми матчах подряд и разбили «Челси» с «Ромой». Казалось, игроки привыкли к прагматичному Максу: в рамках успешной серии 36-кратные чемпионы четырежды победили 1:0. Два луза развенчали миф об адаптации.

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Поражение от «Вероны» Аллегри объяснил самоотдачей: «В подобных играх нельзя отставать от чужих игроков. Победу нужно заработать. Сегодня команда посчитала, что и так сыграет лучше оппонента». Судя по цифрам, Макс был прав лишь отчасти: «Ювентус» вступал в единоборства чаще соперника (18 отборов против 15) и почти не отстал от стандартов по интенсивности (12 PPDA против 11 по сезону).

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Неудачи «Юве» определило не только рвение игроков. Проблемы туринцев были связаны с системой, которую использовал Аллегри.

Массимилиано Аллегри Фото: Getty Images

Неудачные игры «Ювентуса» объединила позиция Данило. Аллегри использовал бразильца в роли третьего центрального защитника. На мяче экс-футболист «Манчестер Сити» действовал справа от страхующего центрдефа, но оставлял пространство на фланге Хуану Куадрадо.

Позиция Данило и схема с тремя центральными защитниками могли обеспечить «Юве» два бонуса. Первый – численное преимущество в стартовой фазе атак. Второй – включения одного из центрдефов в высокие зоны.

Данило действительно играл на продвинутых участках поля. В матчах с «Вероной» и «Интером» защитник выдал 30% действий на чужой половине, против «Сассуоло» – 45%. Однако активность бразильца не приносила результат. В неудачных играх защитник дважды оказывался восьмым, а еще один раз – седьмым игроком «Ювентуса» по общей остроте атак, в которых поучаствовал.

Кроме того, Данило не всегда помогал туринцам в начале владений. Если в матчах с «Интером» и «Сассуоло» бразилец вошел в топ-5 команды по вкладу в атаку без ударов и передач под удар, то против «Вероны» опустился до третьего места с конца. Соперник выключил защитника персональной обороной.

Данило действует в первой линии «Ювентуса» против персонального прессинга «Вероны» Фото: Other Agency

Слабый эффект от схемы с тремя центральными защитниками доказывает xG-статистика. В Серии А-2021/22 «Юве» выбивает 0,86 ожидаемых голов за 90 минут, если играет по 3-5-2. 4-4-2 поднимает цифру до 1,73.

Третий центрдеф не дает «Ювентусу» те преимущества, которые может предложить в теории. Команда просто так теряет лишнего игрока впереди. Насытить первую линию можно и без дополнительного защитника – например, с помощью опорника.

Схема с тремя центрдефами казалась слишком осторожной даже для Аллегри, а ведь главная задача Макса на второй срок в «Ювентусе» – найти баланс между защитой и атакой. «Для стабильности нам нужно улучшить игру как без, так и с мячом», – подтвердил итальянец перед игрой с «Фиорентиной».

Массимилиано Аллегри Фото: Getty Images

Победа над «Зенитом» показала: прогресс в поисках есть. «Юве» ушел от трех центральных защитников и добавил больше движения в атаке. Итог – туринцы уверенно пробивали низкий блок соперника и заработали чуть выше трех ожидаемых голов.

Вместо Куадрадо на правом фланге «Ювентуса» вышел Федерико Кьеза. Итальянец активнее включался в финальную треть, а заработал пенальти и забил вообще из штрафной. Аллегри совместил талантливого вингера с Федерико Бернардески и Пауло Дибалой, чем раскрепостил команду.

После отъезда Криштиану Роналду «Ювентус» ищет новую идентичность. Аллегри черпает вдохновение из прошлого, но иногда понимает: в 2021-м забывать об атаке нельзя. Мини-кризисы – обычное дело для реформирующейся команды. Главное – грамотно из них выходить. У «Юве», судя по первой игре после локдауна на базе, получается.

Подробнее о победе «Ювентуса» над «Зенитом» можно почитать в тактическом обзоре матча.

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