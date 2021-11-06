Бывший главный тренер сборной Украины будет работать коучем в итальянской Серии А. Шева возглавит «Дженоа» – Андрею предстоит спасти команду от вылета.

Какие условия?

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Андрей Шевченко Фото: Getty Images

MLS Три клуба MLS заинтересованы в услугах Шевченко в качестве тренера 15/09/2021 В 08:40

Отличные для аутсайдера чемпионата Италии. По информации инсайдера Николо Скиры, Шевченко подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на сезон. Украинец будет зарабатывать 1,8 млн евро в год плюс бонусы. В штаб Шевченко войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в сборной Украины. Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что в лице Шевы итальянский клуб видит долгосрочный проект.

Не было вариантов достойнее?

Скорее всего, Шевченко уже сейчас тренировал бы более классных футболистов, но упустил момент. У четвертьфиналиста ЧМ-2006 и Евро-2020 имелись два варианта из клубов посильнее и столько же – из сборных. В сентябре журналист Олег Ящук сообщал, что Шева в следующем сезоне возглавит киевское «Динамо». На следующий день Николо Скира заявил, что украинец интерсен в MLS – якобы тренером интересовались сразу три клуба, и стороны уже начали переговоры.

Немецкое издание Kicker уверяло, что Шевченко – один из кандидатов на пост главного тренера турецкой национальной команды. А сайт The Sun сообщал, что коуч попал в шорт-лист руководства «Селтика», так как австралиец Ангелос Постекоглу не справляется. После Евро сам Шевченко четко обозначил приоритеты. «Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить будущее», – рассуждал тренер.

Почему у Шевченко получится?

Знакомый по игре за «Милан» чемпионат, отличное знание языка, ассистенты-итальянцы, которые Серию А знают еще лучше Шевы. Андреа Малдера начинал видеоаналитиком в «Милане». Он помогал Леонардо, Аллегри, Зеедорфу и Индзаги, а в сборной Украины его полномочия расширились: коуч занимается изучением тактики соперников.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти Фото: Getty Images

Мауро Тассотти провел за «Милан» 583 матча – пятый результат в истории клуба после Паоло Мальдини, Франко Барези, Алессандро Костакурты и Джанни Риверы. После завершения карьеры Тасотти еще 19 лет работал в «Милане». Он успешно работал с примаверой, возглавлял взрослую команду вместе с Чезаре Мальдини, был помощником Карло Анчелотти, Леонардо и Массимилиано Аллегри, а также занимал должность наблюдателя за отданными в аренду футболистами «россонери». Тассотти и сам мог стать главным тренером – получал предложения от «Пармы» и «Кьево», но предпочел остаться в «Милане».

Какая главная проблема Шевы?

Тренер приходит из сборной, где играют только его соотечественники, в многонациональную команду – там у всех футболистов разный менталитет. У Шевченко нет опыта работы в клубах: до сборной он лишь помогал в главной команде Украины Михаилу Фоменко. Непривычный плотный график в сравнении с календарем национальных команд, прессинг из-за задачи не вылететь – все это может сказаться.

Из-за чего он ушел из сборной Украины?

После Евро Шевченко опубликовал двусмысленный пост в инстаграме, где сообщил, что его контракт с УАФ истек. Тренер не сказал прямым текстом об уходе, но большинство восприняло именно так. Издание «Обозреватель» сообщило, что Шева хотел заключить новое соглашение с зарплатой в 3 миллиона долларов на весь тренерский штаб, однако Украинская ассоциация футбола не согласилась платить больше 1,5 млн.

Андрей Павелко и Андрей Шевченко Фото: Imago

Позже УАФ выступила с официальным заявлением по ситуации с тренерским штабом сборной Украины. Текст заявления гласил, что контракт не продлили из-за желания тренерского штаба поработать в клубном футболе, однако Шевченко позже заявил, что хотел продолжить работать со сборной.

«После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск и встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился», – объяснил Шева.

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ЧМ. Квалификация. Европа Украина не продлила контракт с Шевченко? Возможно, помешал конфликт 08/09/2021 В 10:15