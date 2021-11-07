«Первым делом после камбэка в «Милан» я поинтересовался, кто из состава провел хоть один матч в Лиге чемпионов. Только двое подняли руки. Подумал, что парни шутят», – рассказал Златан Ибрагимович в конце сентября. Высокомерная история совсем не вяжется с образом, который швед примерил в юном окружении. Легендарный страйкер превратился в наставника, помогающего партнерам. Дерби – лишнее доказательство.
Тактика «Милана» была настроена против плотных 3-5-2 от «Интера». Стефано Пьоли продумал два хода для создания дыр в чужой системе. Первый – смещения Сандро Тонали и Франка Кесси на одну линию с защитниками. Опорники должны были вытягивать кого-то из средней линии соперника.
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Кесси опустился в первую линию и заставил «Интер» перейти на трех игроков впереди
Фото: Other Agency
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Второй ход Пьоли был связан со Златаном. Ибрагимович отскакивал на правый фланг и освобождал штрафную для включений Рафаэла Леау с Раде Круничем. Первый получил благодаря легенде три удара из чужой коробки.
Ибрагимович отскочил на правый фланг, создал пространство для Леау в центре
Фото: Other Agency
Вдобавок «Милан» качественнее работал в прессинге. «Интер» 15 раз потерял мяч на домашней половине. На 16-й минуте отбор возле штрафной Самира Хандановича заставил Николо Бареллу сфолить. Стандарт привел к автоголу Стефана де Врея.
«Милан» прессинговал персонально. Иногда игроки Пьоли нарушали исходную схему 4-3-3, зато давление приносило качественные плоды.
Высокий персональный прессинг «Милана»
Фото: Other Agency
«Интер» настолько же интересных ходов не предложил. Оба пенальти команде обеспечил Маттео Дармиан: в первом случае продвинул атаку до финальной трети, во втором – поймал фол от Фоде Балло-Туре. Однако высокие и активные действия крайков – классика для схемы с тремя центральными защитниками.
После перерыва «Интер» подмял владение: с 46-й по 60-ю минуту доля команды составила 72%. Даже на уверенном отрезке команда Симоне Индзаги не предложила качественных шагов: только насыщала штрафную, к чему «Милан» подготовился через гибкую позицию опорников.
Кесси сопроводил Видаля в штрафную – так «Милан» защищался против насыщения передней линии от «Интера»
Фото: Other Agency
Результат – «Милан» превзошел «Интер» по ударам из штрафной (девять против семи) и xG (1,16 против 0,83) без учета пенальти. Пьоли выстроил более интересную модель, чем Индзаги. Игроки Стефано чаще взаимодействовали с чужой структурой, пусть даже чуть не получили два гола за полчаса.
Главное – под модель Пьоли подстроился даже Ибрагимович. Тренер «Милана» продумал и другие ходы, однако альтруизм Златана – один из главных хайлайтов дерби. Кажется, именно благодаря 40-летнему страйкеру команда поддавливает «Наполи» со второго места в таблице.
- О других событиях футбольных выходных можно почитать в специальном формате.
- Eurosport.ru провел текстовую трансляцию миланского дерби.
Все цифры взяты с WhoScored и UnderStat.
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