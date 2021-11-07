«Первым делом после камбэка в «Милан» я поинтересовался, кто из состава провел хоть один матч в Лиге чемпионов. Только двое подняли руки. Подумал, что парни шутят», – рассказал Златан Ибрагимович в конце сентября. Высокомерная история совсем не вяжется с образом, который швед примерил в юном окружении. Легендарный страйкер превратился в наставника, помогающего партнерам. Дерби – лишнее доказательство.

Тактика «Милана» была настроена против плотных 3-5-2 от «Интера». Стефано Пьоли продумал два хода для создания дыр в чужой системе. Первый – смещения Сандро Тонали и Франка Кесси на одну линию с защитниками. Опорники должны были вытягивать кого-то из средней линии соперника.

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Кесси опустился в первую линию и заставил «Интер» перейти на трех игроков впереди Фото: Other Agency

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Второй ход Пьоли был связан со Златаном. Ибрагимович отскакивал на правый фланг и освобождал штрафную для включений Рафаэла Леау с Раде Круничем. Первый получил благодаря легенде три удара из чужой коробки.

Ибрагимович отскочил на правый фланг, создал пространство для Леау в центре Фото: Other Agency

Вдобавок «Милан» качественнее работал в прессинге. «Интер» 15 раз потерял мяч на домашней половине. На 16-й минуте отбор возле штрафной Самира Хандановича заставил Николо Бареллу сфолить. Стандарт привел к автоголу Стефана де Врея.

«Милан» прессинговал персонально. Иногда игроки Пьоли нарушали исходную схему 4-3-3, зато давление приносило качественные плоды.

Высокий персональный прессинг «Милана» Фото: Other Agency

«Интер» настолько же интересных ходов не предложил. Оба пенальти команде обеспечил Маттео Дармиан: в первом случае продвинул атаку до финальной трети, во втором – поймал фол от Фоде Балло-Туре. Однако высокие и активные действия крайков – классика для схемы с тремя центральными защитниками.

После перерыва «Интер» подмял владение: с 46-й по 60-ю минуту доля команды составила 72%. Даже на уверенном отрезке команда Симоне Индзаги не предложила качественных шагов: только насыщала штрафную, к чему «Милан» подготовился через гибкую позицию опорников.

Кесси сопроводил Видаля в штрафную – так «Милан» защищался против насыщения передней линии от «Интера» Фото: Other Agency

Результат – «Милан» превзошел «Интер» по ударам из штрафной (девять против семи) и xG (1,16 против 0,83) без учета пенальти. Пьоли выстроил более интересную модель, чем Индзаги. Игроки Стефано чаще взаимодействовали с чужой структурой, пусть даже чуть не получили два гола за полчаса.

Главное – под модель Пьоли подстроился даже Ибрагимович. Тренер «Милана» продумал и другие ходы, однако альтруизм Златана – один из главных хайлайтов дерби. Кажется, именно благодаря 40-летнему страйкеру команда поддавливает «Наполи» со второго места в таблице.

Все цифры взяты с WhoScored и UnderStat.

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