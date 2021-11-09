Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вляпался в неоднозначную историю. Всему виной – медиатворчество футболиста в инстаграме.

Накануне Кокорин разместил в сторис видео со своего отдыха на море, к которому приложил ролик из тачки, где он слушает песню Моргенштерна «Я когда-нибудь уйду», а также фотографию, на которой он позирует с двумя айфонами и бриллиантовой цепочкой с цифрой «9». Одно изображение он лаконично подписал: «Хорошо».

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После этого возникает вполне резонный вопрос об интенсивности процесса восстановления от травмы, из-за которой он на протяжении пяти последних встреч не попадал в заявку. Впрочем, в песне некоторые увидели намек на скорый уход из «Фиорентины».

Ранее появилась информация, что это может произойти в зимнее трансферное окно. «Фиалки» могут отдать его в аренду в январе. Изначально руководство «Фиорентины» было заинтересовано в игроке, да и сам Кокорин не создавал проблем в плане отношения к делу и поведения. Но у него постоянно возникают травмы, и из него не выходит эффективной подмены Душану Влаховичу.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сыграл в трех матчах серии А, не отметившись результативными действиями. Во всех встречах Кокорин выходил на замену, самое раннее – на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). Ближайшее его появление на поле может состояться уже после перерыва на сборные. Возможно, он примет участие в игре против «Милана» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Зарплата Кокорина в итальянской команде составляет 1,8 миллиона евро в год.

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