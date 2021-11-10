Эйфория от возвращения Жозе Моуринью в Италию спала, и после невыразительного старта «Ромы» Особенный оказался под серьезным давлением.

В 7 последних матчах во всех турнирах «волки» потерпели 4 поражения, дважды сыграли вничью и победили только раз. Поэтому португалец снова ищет виноватых на стороне.

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Что произошло?

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На пресс-конференции перед матчем 12-го туре Серии А против «Венеции» Моуринью гневно отреагировал на вопрос репортера радиостанции Retesport Марко Юрича. Коуч «Ромы» назвал Юрича глупым.

«Вы присутствуете практически на каждой пресс-конференции, но либо вы очень умны и хотите, чтобы люди думали, что вы таковыми не являетесь, либо вы совсем не умны. Я хочу думать, что ты умный, но тебе нравится делать то, что ты делаешь», – сказал Моуринью.

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

Какой была реакция медиа?

В ответ римская радиостанция заявила, что бойкотирует все последующие пресс-конференции Моуринью. Более того, было объявлено о решении прекратить даже трансляции пресс-конференций «Ромы».

«Retesport выражает солидарность с Марко Юричем в связи с неприятным и неуместным ответом, полученным от господина Жозе Моуринью в пресс-центре в прошлую субботу и решает приостановить свое участие в пресс-конференциях, чтобы избежать дальнейшей эксплуатации вопросов, заданных в вежливой и допустимой манере.

Желаем тренеру «джаллоросси» усерднее и упорнее работать над повышением благосостояния команды и сосредоточить свое внимание на возможных технических решениях, избегая ярких выпадов, которые в данный момент мы считаем совершенно неуместными. Всегда Forza Roma», – говорится в заявлении Retesport.

Источник: The Athletic

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