Главная тренерская перестановка в Серии А в 2021 году – возвращение Андрея Шевченко в Италию. Украинец с июля был без работы, а теперь подписал контракт с «Дженоа». Клуб официально не объявил о деталях сделки, но Джанлука Ди Марцио говорит: контракт украинца рассчитан до 2024 года с окладом в 2 млн евро в год.

Сам Шевченко написал в твиттере: «Начинаем новое приключение и возвращаем «Дженоа» его великую историю».

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Владелец «Дженоа» без конца увольнял тренеров. Шевченко в опасности?

Энрико Прециози стал главным в «Дженоа» в 2003 году, когда клуб бесславно захлебывался в Серии С1. За 18 лет правления при нем генуэзцы выкарабкались в итальянскую вышку. Клуб стабилизировал финансовое положение, выныривал в еврокубках и постепенно превращался в поставщика кадров для грандов. В последнее время «Дженоа» ориентировался на покупку неплохих и недорогих игроков, их развитие и выгодную перепродажу. Что касается тренеров, то Прециози всегда был архистрог в этом вопросе.

В 2017 году функционер говорил: «Почему я так часто увольняю тренеров? Мы небольшой клуб, у нас не так много поводов для бурных празднований. Поэтому я строг к любому тренеру. На всех собеседованиях я предупреждаю их: «Готовьтесь, давление здесь будет как в «Ювентусе» или «Милане». Многие не выдерживают даже эмоционального прессинга. Поэтому я принимаю тяжелое решение расстаться с ними».

Энрико Прециози, босс «Дженоа» Фото: Getty Images

С 2003 года с «Дженоа» при Прециози работали 24 тренера. Некоторые, как, например, Давиде Баллардини, ни один раз. Но Шевченко не должен беспокоиться, что чудной владелец уволит его после пары поражений подряд. С сентября этого года «Дженоа» стал игрушкой американской компании 777 Partners, которая потратила 150 млн евро на ее приобретение.

На официальном сайте 777 Partners сказано: «Мы – частная инвестиционная компания из Майами, которая инвестирует в ряд быстрорастущих привлекательных вертикалей, уделяя особое внимание финансовым услугам». Упоминание «Дженоа» можно найти в разделе «портфолио» во вкладке «СМИ и развлечения». У 777 Partners огромные планы на клуб: не просто покупка ради укрепления связей и влияния в Европе. Совершенно внезапно: новые владельцы собираются вывести «Дженоа» в компанию топ-клубов Италии.

Один из основателей 777 Partners Джош Вандер говорил: «Реально ли думать, что мы затеваем в «Дженоа» проект, который способен бороться за титул? Абсолютно. Мы пришли сюда не для того, чтобы проигрывать. Мы пришли сюда за победами. Что мы можем гарантировать и надеяться, так это то, что в ближайшие несколько лет наш проект покажет фанатам, что мы способны достичь этой цели. Мы восхищаемся тем, что сделала «Аталанта», у них отличный проект. Они хорошо работали как в клубе, так и на поле – страстно, добиваясь выдающихся результатов.

Я хочу увидеть победу в каком-нибудь соревновании если не в этом сезоне, то в следующем. Уверяю: у нас есть деньги. Но мы не будем их тратить без стратегии. Я хочу, чтобы тренер, который работает с нами, и тренеры, с которыми еще предстоит сотрудничество, знали: мы поможем с трансферами и выполним любые разумные запросы».

Почему именно Шевченко?

Изначально у «Дженоа» было два кандидата. Первый, по данным Calciomercato – Андреа Пирло. Его продавливал Прециози, который еще не отошел от дел в клубе. Второй – Шевченко, которого продвигали действующие руководители. Клуб встретился с ним в Лондоне (где он живет), быстро провел переговоры и согласовал все условия сразу же после матча с «Эмполи» (5 ноября). Это было легко, даже несмотря на контакты с Шевченко со стороны некоторых клубов АПЛ.

Легенда «Милана» тренирует с 2016 года. Но фактически «Дженоа» – его второе место работы как тренера. С 2016-го Шевченко пять лет трудился в сборной Украины. А затем – сразу Италия. Почему так? Возможно, главная причина – имидж Шевченко. Его любят и уважают не только в Милане, но и в остальных уголках страны. Достаточно удачная работа со сборной Украины стала приятным дополнением в резюме.

Андрей Шевченко в сборной Украины на Евро-2020 Фото: Getty Images

Имиджевую причину озвучили и в Италии. Автор La Gazzetta dello Sport Филиппо Гримальди написал: «Идея Джоша Вандера и его соратников заключалась в том, чтобы сосредоточиться на человеке с международной узнаваемостью, с возможностью представить профиль клуба, который радикально изменит его лицо. И сделает популярнее даже за границей».

Какой Шевченко тренер?

Рассказываем об этом его же цитатами:

«Мне нравится дисциплина. Может кто-то опоздать, да. Нужно понимать, было ли это вынуждено или человек решил, что для него это не так важно. Самое главное за эти 4-5 лет – я ставлю требования по дисциплине. И футболисты будут смотреть, как я сам выполняю эти требования. За 4-5 лет моей работы я ни разу не опоздал. Всегда приезжал первым. Думаю, футболисты это уважают».

«Мы прекрасно понимаем, что болельщики в первую очередь хотят видеть огромное желание и полную отдачу футболистов, а также прогресс в игре. Мы стараемся их не подводить. Все-таки думаю, что все с пониманием относятся к той ситуации, в которой оказался украинский футбол. Я всегда говорю игрокам: «Как бы ни закончился матч, вы всегда должны уходить с поля с чувством добросовестно выполненной работы, и тогда болельщики вас поймут и снова придут на стадион».

Андрей Шевченко в сборной Украины Фото: Getty Images

«Если хочешь понять поколение, начинай с ними общаться, завязывай отношения. Ищи точки соприкосновения. Я делаю это постоянно. И с ними мне действительно интересно. Я пытаюсь их понять, у меня этого хорошо получается».

«Игра формируется результатом. Я максимально хочу достичь его. Но даже если не получится, я должен понимать, почему это произошло. Мне нравится сам процесс. И, конечно, амбиции выиграть все».

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