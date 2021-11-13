Летом 2015-го, спустя два месяца после первого за 12 лет финала Лиги чемпионов для «Ювентуса», президент клуба Андреа Аньелли сказал: «Мы движемся в правильном направлении. Мне нравится, что сейчас происходит с клубом. Мы смотрим на топовых конкурентов, что-то перенимаем, вводим что-то новое и совершенствуемся. Мы и так гранд, но в планах – расширить имя и статус до огромных масштабов. Переплюнуть «Реал» и «Барсу»? Да, возможно».

Осенью 2021-го «Ювентус» увяз в странной перестройке. Звезд даже из топ-30 Transfermarkt по стоимости нет. «Юве» точно не один из фаворитов на борьбу за Лигу чемпионов и не главный фаворит в драках за скудетто. Это подтверждает промежуточное положение команды перед ноябрьской паузой: за 12 матчей она набрала всего 18 очков и плетется мимо еврокубковой зоны (на восьмой строчке).

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Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

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Трансформация в мегагранд закончилась неудачно. Аньелли проиграл, хотя, на первый взгляд, все делал правильно. Что же пошло не так?

«Ювентус» плохо подбирал тренера-воспитанника

Самая банальная причина запустила цепочку взрывов, приводящих к саморазрушению.

После Массимилиано Аллегри «Юве» в 2019-м доверился Маурицио Сарри. Это был вариант слабее, но надежный. Сарри сохранил титул, но сломался: недопонимания с Роналду (например, Криштиану не пожимал ему руку, когда уходил с поля на замену), странная тактика, внезапные поражения, фиаско в Лиге чемпионов. Итог: увольнение сразу по итогам сезона.

Аньелли много говорил, как важно постепенно вводить молодых тренеров. В 2017-м и в 2018-м он публично восхищался кейсами «Реала» и «Барсы», побеждавших в Ла Лиге и Лиге чемпионов с Зинедином Зиданом и Хосепом Гвардиолой – коучами, выращенными в своей же системе.

Зинедин Зидан и Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

И после Сарри Аньелли внезапно пригласил Андреа Пирло. За девять дней он перепрыгнул с должности тренера «Ювентуса» U-23 до коуча первой. Это было так: 30 июля – принял молодежку туринцев. Это его первая тренерская должность; 8 августа – стал главным в основном «Ювентусе».

Это был очень удобный вариант. Об футбольном интеллекте Пирло было известно всем, некоторые (Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини) отмечали, что в будущем он станет классным тренером. Плюс это бесплатный и имиджевый кейс – если бы Андреа начал побеждать, Аньелли стал бы провидцем и новатором.

Пирло рос, развивался на новой должности, но проигрывал. Он не взбодрил «Ювентус», снова вместе с ним вылетел из ЛЧ на ранней стадии (уже в 1/8 финала) и, что важнее для контекста, прервал победную серию в чемпионате Италии.

Андреа Пирло Фото: Getty Images

Приглашение Пирло не сработало. Аньелли слепо копировал истории «Барселоны» и «Реала», но не учел: у Гвардиолы и Зидана был опыт работы, а у Андреа – нет. Итальянец продержался сезон. Дальше «Юве» вновь доверился Аллегри, с которым когда-то все получалось.

Аньелли через Суперлигу хотел сделать «Юве» главным грандом

В апреле мир перевернулся от короткой жизненной вспышки Суперлиги. Главными героями были «Ювентус», «Реал» и «Барселона». «Бьянконери» чуть ли не больше всех продвигали идею: для этого Аньелли забил на честность и принципы.

Аньелли крепко дружил с президентом УЕФА Александером Чеферином и до запуска Суперлиги врал ему, поклявшись в поддержке УЕФА. Чеферин был его хорошим другом и крестным отцом дочери. Но после релиза турнира президент УЕФА говорил:

«Я сталкивался с множеством проблем и видел разных людей. Но с такими не сталкивался никогда. Не хочу говорить об Аньелли. Он разочаровал меня больше всех в жизни. Мне никогда не лгали так много и так настойчиво. В субботу, когда появились первые слухи, он успокоил меня. Потом пообещал позвонить и поболтать о Суперлиге, но выключил телефон. Дальше он вместе с друзьями организовал ее».

Андреа Аньелли, Александер Чеферин Фото: Getty Images

Фактически инициатором идеи и главным человеком был президент «Реала» Флорентино Перес. Аньелли во всем поддерживал его, но, кажется, только для выгоды «Ювентуса», чтобы с самого начала быть значимой силой наравне с «Реалом». В итоге он пошел не по тому пути: Суперлига сдулась, клубы-участники вышли из нее и извинились. Аньелли потерял друга и шанс выйти на новый уровень.

Правда, он не сдается. В сентябре он сказал:

«Я все еще уверен в привлекательности Суперлиги. Индустрия застыла на месте, футбол нуждается в обновлении. Мы с коллегами предложили миру яркий проект, но мир отверг его. Сдамся ли я и откажусь от Суперлиги? Я не сделал это до этого интервью – не сделаю и после».

Аньелли обещал устойчивую финансовую модель в «Ювентусе» – тут тоже мимо

Постпандемийная Италия страдает от коронавирусного кризиса. Уже полтора года нет дорогих трансферов, клубы сжимаются в голодном припадке и пересчитывают каждый цент.

Эти ужасы коснулись и «Ювентуса». Суперкоманда не выдержала влияния ковида и тоже резко ушла в нищету. Что расходится с заявлением Аньелли трехлетней давности: «Мы работаем над тем, чтобы построить самый устойчивый в финаносовом плане клуб Европы. Через пару сезонов мы придем к этому. Цель – ежегодно за счет побед увеличивать доходы, несмотря на любые проблемы».

Swiss Ramble проанализировал финансовую отчетность «Юве» за сезон-2020/21. И там не все так хорошо, как мечтал Аньелли:

Убыток после вычета налогов на 2021 год составил 210 млн евро. Последний раз годовая финансовая отчетность «Юве» показывала в этой графе плюс в 2017-м.

Доход от продажи игроков – 31 млн евро. Худший результат с 2015-го.

Клуб отстегнул на зарплаты 323 млн евро. Больше за последние 10 лет было только в 2018-м. Но тогда не было коронавируса.

От матчдэя «Ювентус» в 2021 году получал в среднем 8 млн за игровой день.

«Ювентус» сильно заботится об имидже, но все равно прогорает. Покупка Роналду не принесла ни огромных денег, ни заветную победу в Лиге чемпионов. Зато были скандалы – из-за чудовищных выплат «Реалу» на заводах FIAT урезали зарплату простым рабочим. А в конце Роналду распсиховался и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Аньелли поверил в себя и решил, что теперь сможет самостоятельно справляться с трансферами. В результате Беппе Маротта ушел из клуба, подписал контракт с «Интером» и построил там очень привлекательный проект.

Альваро Мората, «Ювентус» Фото: Getty Images

К тому же у «Ювентуса» плохо работает академия. Transfermarkt и его раздел со всеми выпускниками клубной школы говорит:

Самый дорогой – Мойзе Кин. Его экстренно вернули в «Ювентус» после продажи Роналду.

Следующий – Даниэле Ругани. Тот самый, которого называли новым Бонуччи. А он забуксовал, и теперь клуб не может его нормально продать.

Из топ-25 самых дорогих воспитанников «Ювентуса», которые играют, только трое до сих пор в клубе (не учитывая тех, кто в аренде).

Что будет дальше?

Скорее всего, в сезоне-2021/22 ничего не поменяется. «Юве» будет либо в тройке Серии А, либо рядом, но в глаза начнет бросаться часто слабая и консервативная игра. У клуба есть ресурсы на преодоление игрового кризиса, но их недостаточно, чтобы ставить максимальные цели (поздние стадии ЛЧ).

Пока Аллегри делает все правильно: принял команду и вылепливает из нее образ по собственным правилам. Он так и говорит: «Вообще не хочу, чтобы меня спрашивали о планах на будущее в первые полгода. Вся работа сейчас – искать, пробовать, строить. Работа с нынешним «Ювентусом» – достаточно трудная и энергозатратная затея. Но я верю в себя, верю в проект и верю в руководство, которое поддержит меня в трудную минуту».

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