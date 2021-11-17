Тесть нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева.

Конфликт произошел в элитном коттеджном поселке в Московской области. Председатель совета директоров «СерчИнформ» Матвеев приехал к воротам своего дома на Mercedes, после чего мужчину догнал Валитов на автомобиле Genesis. Тесть Кокорина вышел из авто, ударил по машине Матвеева, а затем напал на него.

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Матвеев уже обратился в полицию. Он полагает, что Валитов находился под воздействием наркотических веществ. По словам местных жителей, тесть Кокорина неоднократно демонстрировал агрессивное поведение. Например, нападал на рабочих с арматурой в руках.

Возможно, тесть Кокорина просто был расстроен новостями из Италии. У Александра Кокорина не ладится во Флоренции, а другие клубы не хотят брать его в аренду. Кокорина предложили «Дженоа», но после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко клуб из Генуи отказался от идеи трансфера.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Кроме того, стало известно, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с российским нападающим. Клуб пытается расстаться с 30-летним футболистом, но не может найти варианты с продажей или арендой. Поэтому руководство «Фиорентины» планирует расторгнуть соглашение с Кокориным.

Кокорин и сам уже вовсю намекает на уход из клуба . А как иначе понимать его странные публикации в инстаграме? Футболист выложил сторис с отдыха на море под трек Моргенштерна «Я когда-нибудь уйду» – недвусмысленный намек.

При этом бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко уверен, что Кокорин, как и Федор Смолов, должен был рубиться за топ-клубы Европы – в «Реале» или «МЮ». А помешала во всем тюрьма, считает Роман

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