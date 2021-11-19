У главного актива «Аталанты» для русскоязычных болельщиков в сезоне-2021/22 продолжает ничего не получаться. В чемпионате Италии Алексей сыграл всего шесть матчей (два в основе), проведя на поле 183 минуты и отметившись одним ассистом. В Лиге чемпионов Миранчук сыграл всего 33 минуты (за это время отдал голевую передачу). Что будет делать футболист из-за нехватки игровой практики? Посмотрим, что нового известно за последнюю неделю.

Может, он перейдет в «Зенит»?

Ad

Как сообщил «СЭ», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» в рамках поездки петербуржцев в Турин на матч четвертого тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который прошел 2 ноября. И одним из обсуждаемых вопросов была ситуация 26-летнего полузащитника. «Зенит» интересовался Миранчуком еще до его трансфера в «Аталанту», а сейчас тема вновь обрела актуальность.

Футбол Головин – лучший, Оздоев – в топ-10. Игроки РФ в Football Manager 2022 10/11/2021 В 13:49

Почти сразу с опровержением выступил «Матч», заявивший, что вопреки появившейся информации, «Зенит» во время визита в Турин не вел переговоров с представителями «Аталанты». Если принять во внимание то, что сам Алексей не раз заявлял о нежелании возвращаться в Россию, то, видимо, этот вариант крайне маловероятен.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Возможно, «Торино» или «Дженоа»?

Другой вариант развития событий предложил инсайдер Николо Скира. В твиттере он написал, что представители Миранчука провели встречу с руководством итальянского клуба. И по его данным, в январе Алексей может перейти в «Торино» или «Дженоа». Опять ссылаясь на необходимость большей игровой практики.

Тогда, вероятно, ему стоит рассмотреть «Милан»?

«Милан» рассматривает варианты усиления позиции атакующего полузащитника и проявляет интерес к Миранчуку. Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара изучает возможность осуществления трансфера российского футболиста, сообщает Il Milanista. Но все ожидали встречи агента игрока Вадима Шпинева с представителями «Аталанты» для обсуждения будущего Миранчука.

Недостаток игровой практики – действительно проблема?

Вот что рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин о ситуации Миранчука в «Аталанте» после матча с Хорватией 14 ноября.

Валерий Карпин Фото: Getty Images

– Можете поделиться, о чем разговаривали с Миранчуком?

– О чем разговаривали – это там и останется. Если вы говорите про тот вопрос, который мне задали по поводу будущего Миранчука, что ему делать, когда откроется трансферное окно... Думаю, все вы видели Миранчука в игре с Кипром. Первый тайм и второй тайм – это небо и земля.

Это как раз то, о чем мы говорили: что ему – да любому игроку – нужна игровая практика. Какой бы игрок хороший ни был, если он не играет, то понятно, что игрового ритма не хватает. Если в первом тайме с Кипром как раз немножко этого игрового тонуса не чувствовал и было много потерь, то во втором тайме появилось это чувство ритма, игровой тонус – даже за один тайм.

Это показывает, что такому игроку – любому игроку – нужно играть, желательно много минут. Он тогда сможет показывать свой уровень, – рассудил Карпин на пресс-конференции после матча с Хорватией на ютьюб-канале сборной России.

Все-таки останется в «Аталанте»?

Встреча с руководством «Аталанты» состоялась 19 ноября. Вадим Шпинев, агент футболиста, поделился ее итогами. Ранее Шпинев заявлял, что обсудит с руководителями «Аталанты» нехватку игровой практики Миранчука.

Алексей Миранчук в Серии А Фото: Getty Images

«Сегодня у нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.

Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет «Аталанте» много пользы», – приводит слова Шпинева «Чемпионат».

На этом можно поставить точку в разговорах о трансфере в ближайшее время? Подождем появления новой информации.

УЙДЕТ ЛИ МИРАНЧУК ЗИМОЙ? Да, в итальянский клуб Да, уйдет в «Зенит» Нет, остается в «Аталанте»

А что еще слышно нового об итальянском футболе? Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли планировал мировой гранд первой величины, но сейчас клуб лишь борется за скудетто.

Итальянская радиостанция Retesport заявила, что больше не будет отправлять журналистов на пресс-конференции Жозе Моуринью после того, как главный тренер «Ромы» дал «неприятный и неуместный» ответ одному из их репортеров. Чем Особенный оскорбил журналиста и медиа?

Футбол Перфоманс Шапи, стабильность Кудряшова, осечка Классена 07/11/2021 В 20:57