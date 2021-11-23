21 ноября Андрей Шевченко дебютировал в Серии А как тренер – его «Дженоа» принимал «Рому» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Генуэзцы героически бились за нулевую ничью, но все равно проиграли – 0:2.

Неожиданно для всех главным героем в составе «Ромы» стал не Генрих Мхитарян, не Тэмми Абрахам или Стефан Эль-Шаарави, и даже не Элдор Шомуродов. К победе римлян затащил 18-летний Феликс Афена-Гьян: на 75-й минуте форвард вышел на замену, спустя 7 минут открыл счет в матче, а на 90-й минуте оформил дубль.

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Голы «Дженоа» стали дебютными для ганца в составе «Ромы»: Феликс впервые сыграл за главную команду всего месяц назад. Матч в Генуе стал для форварда лишь третьим в Серии А, суммарно Афена-Гьян провел на поле 95 минут. Праздновать дебютный мяч Феликс побежал к главному тренеру римлян Жозе Моуринью: он крепко обхватил португальца и что-то ему сказал.

После матча Особенный раскрыл подробности диалога с юным форвардом: оказывается, Афена-Гьян напомнил коучу о кое-каком уговоре между ними. «Я обещал ему очень дорогую пару обуви за 800 евро, и во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл», – признался Моуринью.

Жозе пообещал первым делом купить Феликсу кроссовки и сдержал слово – уже в понедельник форвард похвастался подарком в инстаграме. Ганец выложил ролик, на котором смущенно обнимает Моуринью и примеряет кроссовки.

Не забыл форвард о словах благодарности. «Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной», – подписал видео Афена-Гьян.

Правда, красивый жест Моуринью очень скоро стал причиной возникновения скандальной ситуации. В ролике, опубликованном Феликсом, усмотрели расистские оскорбления.

Изначально форвард залил видео с получением подарка от Моуринью не только в инстаграм, но и в твиттер. Пользователи последней соцсети и забили тревогу: один из коротких эпизодов был расценен юзерами как проявление расизма.

В чем дело?

Когда Феликс получил от португальца коробку с кроссовками за 800 евро, оператор начал кричать: «Там бананы, там бананы!», – разъясняет скандальный инцидент VoceGialloRossa. Из-за возникшей шумихи футболист удалил полную версию видео из твиттера и опубликовал лишь ее фрагмент. При этом в инстаграме расширенная версия ролика по-прежнему доступна – по крайней мере, на момент написания текста.

Позже Феликс прокомментировал скандальный инцидент в сторис инстаграма – он объяснил, почему в реплике про бананы не было ни капли оскорблений на расовой почве.

«Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская по своей сути. С первого дня меня приняли в «Роме» как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях.

Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий. В «Роме» я чувствую себя как дома. Я признателен всем за поддержку. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло», – заявил Афена-Гьян.

Жозе Моуринью и Феликс Афена-Гьян в матче «Дженоа» – «Рома» Фото: Getty Images

Что известно про Феликса?

18-летний ганец выступает на позиции центрфорварда и является прямым конкурентом Тэмми Абрахама и Элдора Шомуродова. В молодежную команду «Ромы» Афена-Гьян попал весной 2021-го из ганского клуба «ЕвроАфрика».

На протяжении тренерской карьеры Жозе Моуринью часто клеймили за нежелание и неумение развивать молодых игроков. Но Феликса коуч «Ромы», похоже, котирует очень и очень высоко. Вот как Особенный хвалил игровые качества форварда после матча с «Дженоа».

«Тяжелый матч, но мы доминировали, хотя играть вертикально у нас не всегда получалось. Мхитарян сыграл превосходно, мы постоянно контролировали игру, не давали «Дженоа» контратаковать, и во втором тайме они стали обороняться еще глубже.

В этот момент я посчитал, что нужен Феликс – игрок иного плана, который способен сделать разницу. Это уже удавалось ему в матчах с «Кальяри» и «Миланом». Своими энергией и мощью он доставил сопернику хлопот. Когда он выходит на замену, команда начинает играть динамичнее», – сказал Моуринью.

Теперь остается дождаться следующего шага – дебюта Афены-Гьяна в основном составе.

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