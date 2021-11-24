В начале 2000-х Фабрицио Микколи в Италии называли новым Дель Пьеро. В 2002-м невысокого форварда забрал «Ювентус», его вызывал в сборную Джованни Траппатони. После неудачи в Турине Фабрицио ушел во «Фиорентину» и оттуда в «Бенфику», где забивал ножницами и вышвыривал «Ливерпуль» из Лиги чемпионов-2005/06. Но легендой Микколи стал на Сицилии – шесть сезонов за «Палермо», не меньше восьми мячей в Серии А и реальные шансы на участие в ЧМ-2010.

На Сицилии футболист и связался с мафией. В октябре 2017-го он оказался на скамье подсудимых по делу о вымогательстве. Следствие, длившееся четыре года, установило, что Микколи обратился к Коза Ностра с просьбой о возврате долга – по разным данным, от 12 до 20 тысяч евро. Фабрицио даже уговаривал сына главы мафии Мауро Лауричеллу, чтобы тот использовал быстрые методы по выбиванию кэша из кредитора.

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Фабрицио Микколи прощается с фанатами «Палермо», 2013 год Фото: Getty Images

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12 (или 20) тысяч евро торчал владелец ночного клуба Paparazzi в коммуне Изола-делле-Феммине Андреа Граффаньини. Изначально Микколи не имел отношение к этому случаю, а Граффаньини занимал наличные у бывшего физиотерапевта «Палермо» Джорджо Гасперини. Когда клубный промоутер тянул с выплатой, Гасперини спросил у Фабрицио, не может ли он помочь.

Проблемы у экс-игрока «росанеро» начались, когда итальянская полиция провела расследование против отца Лауричеллы Антонио. Мауро схватили, когда сын мафиози вел переговоры с Фабрицио в машине. Лауричеллу-младшего тогда приговорили к одному году за вымогательство. Джорджо Гасперини, которому и полагались деньги, даже не проходил в деле как свидетель.

Фабрицио Микколи, «Палермо» Фото: Getty Images

Микколи дали 3,5 года тюрьмы по той же статье, что и наследнику босса Козы Ностры. Его адвокаты признали решение суда «разочаровывающим», а форвард даже расплакался при оглашении приговора. В январе 2020-го футболист проиграл первую апелляцию, а в ноябре 2021-го Верховный суд Италии подтвердил первоначальное решение. Фабрицио отправится за решетку, где уже сидит Мауро Лауричелла. В октябре его бросили в тюрьму еще на семь лет.

По идее Микколи выйдет на свободу в мае 2025 года. После первого приговора он в слезах бросил журналистам: «Теперь я покидаю Палермо навсегда». Но сейчас у него нет такой возможности. Новый дель Пьеро превратился лишь в Мамаева 2.0.

Из футболистов к тюрьме приговаривали не только Микколи, но и Робиньо, и даже Рикарду Карвалью . За что им впаяли реальные сроки?

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