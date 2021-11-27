В 2006 году «Ювентус» стал фигурантом крупнейшего коррупционного скандала в итальянском футболе – Кальчополи. История из града разбирательств и апелляций закончилась для самого титулованного клуба Италии унизительно – туринцев отправили в Серию B и лишили двух последних чемпионств.

Спустя почти 15 лет после громкого скандала «Юве» вляпался в новую историю – руководство клуба находится под следствием, а штаб-квартиру обыскивает полиция Турина. Разбираемся, в чем подозревают «старую синьору» на этот раз.

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В чем дело?

Чемпионат Италии Вице-президент «Юве»: «Жду, когда Роналду вернется из отпуска» 15/07/2021 В 04:39

В отношении «Ювентуса» проводится расследование по обвинению в ложной отчетности и приросте капитала. Делом занимается Guardia di Finanza – итальянское правоохранительное агентство и силовое ведомство, входящее в состав Министерства экономики и финансов.

Под следствием находятся 6 человек, включая президента «Юве» Андреа Аньелли, вице-президента туринцев Павла Недведа и экс-спортивного директора Фабио Паратичи, который сейчас работает в «Тоттенхэме».

Фабио Паратичи, Павел Недвед и Андреа Аньелли, «Ювентус» Фото: Getty Images

Согласно предварительным данным расследования, с 2018 по 2021 год руководство допустило фальсификацию финансовой отчетности клуба, что привело к незаконному обогащению.

Полиция Турина получила ордер на обыск и уже посетила штаб-квартиру «Ювентуса» – сотрудники изъяли необходимые для продолжения расследования документы. Изучением полученной информации сейчас занимаются специалисты финансовой и экономической полиции

Также под подозрение попал ряд обменов: Миралема Пьянича на Артура в «Барселону» летом 2020-го, Жоау Канселу на Данило в «Манчестер Сити» летом 2019-го, Маноло Портановы и Элиа Петрелли на Николо Ровеллу в «Дженоа» зимой 2021-го.

Как пишет Ansa со ссылкой на данные прокуратуры, за три года прирост капитала составил 282 миллиона евро и «характеризуется мошенническим увеличением стоимости».

«В настоящее время деятельность направлена ​​на выяснение гипотезы преступления ложных сообщений от листинговых компаний и выставления счетов за несуществующие транзакции», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Миралем Пьянич и Артур в матче «Барселона» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Также проводятся проверки экономических отношений с Криштиану Роналду. При этом сам игрок не находится под следствием. Прокуратура получила задание разыскать документы и частные дела, связанные с контрактом Роналду и задолженностями по зарплате.

Гипотеза о существовании такого частного соглашения между «Ювентусом» и Криштиану возникла исходя из содержания разговора, перехваченного следователями.

Когда началось расследование?

Уголовное расследование, получившее название «Призма», началось в мае 2021 года. Однако первой, кто обратил внимание на аномальный прирост капитала «Ювентуса», стала Национальная комиссия по итальянским компаниям и биржам (CONSOB). Проверку документации и листинговых компаний CONSOB начала в июле прошлого года.

Примерно в то же время финансовые отчетности туринцев заинтересовали комиссию по надзору на профессиональных футбольных клубах (Covisoc). Именно после отчета Covisoc Федеральная прокуратура открыла дело в отношении «Ювентуса».

Что грозит «Юве»?

Павел Недвед, «Ювентус» Фото: Getty Images

Процессы вокруг финансовых махинаций при трансфере всегда сталкивались с некоторыми трудностями как в спортивном, так и в обычном правосудии из-за сложности определения объективных критериев оценки игрока.

С точки зрения спортивных кодексов, главный риск для «Ювентуса» заключается в наложении штрафа в том случае, если невозможно доказать фальсификации с целью регистрации для участия в Серии А. В противном случае дело, очевидно, приведет к более суровым санкциям.

Однако расследование «Призма» еще продолжается – полиция изучает новые документы, изъятые из офиса «Юве». Поэтому нельзя исключать того, что в деле могут появиться новые эпизоды.

Проблемы с законом не только у действующих сотрудников «Юве» – 3,5 года тюрьмы дали экс-форварду туринцев . Его обвинили в вымогательстве вместе с мафией.

В отношении Аньелли, Недведа и Паратичи еще идет разбирательство, а кого из футболистов уже приговаривали к тюрьме? Реальные сроки получали Робиньо и даже Рикарду Карвалью

Самый свежий пример – Бенжамен Менди. Защитника «Манчестер Сити» недавно в третий раз не освободили под залог – похоже, там все серьезно

Источники: La Gazzetta dello Sport, Ansa

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