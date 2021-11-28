Новости об ограблениях футболистов в этом году появляются с удивительной частотой. Чего стоит только криминальная хроника с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Анхелем ди Марией, семью которого злоумышленники держали в заложниках. Подвергался нападению и защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс. У игрока «синих» воры унесли тяжелый сейф с личными вещами, в котором лежали ценные медали, выигранные за лондонский клуб и сборную Англии. В октябре пострадал и игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Преступники вынесли у него целую коллекцию часов, общая стоимость которых составила почти 500 тысяч евро.
Но полку обворованных футболистов только прибыло.
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Пауло Дибала, «Ювентус»
Фото: Getty Images
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Ограбления не прекращаются
Новость снова пришла из Италии. Грабители добрались до полузащитника Артуро Видаля. Воры залезли в дом футболиста еще во время миланского дерби «Интер» – «Милан» 7 ноября. Но чилиец сообщил о пропаже личных вещей только сейчас.
Из дома вынесли все золото и драгоценности Видаля. Кроме того, злоумышленники угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 за 400 тысяч евро. Помимо этой машины, во дворе у Видала стояли Ferrari 448 Spider, Volvo XC90, светло-зеленая Panda 4x4 и старая Panda. Воры изначально пытались угнать Ferrari, но им не удалось завести машину без ключа, поэтому они остановили выбор на внедорожнике. А у Ferrari преступники разбили стекла и поцарапали кузов.
В доме грабители устроили страшный беспорядок и перевернули все вверх дном. Они разбили окна, посуду и даже испортили мебель.
Артуро Видаль
Фото: Getty Images
Что интересного в ограблении Видаля?
Прежде всего не в перечне украденных предметов – внимание привлекает другая деталь. Вилла, которую Видаль выбрал постоянным местом проживания в Милане, уже подвергалась нападению. Причем случилось это более десяти лет назад – в 2008 году. И тогда у дома был совсем другой хозяин. Тоже футболист и тоже игрок «Интера» – нападающий Адриано. Пока бразилец уничтожал «Болонью», грабители разбили окно на первом этаже и проникли внутрь. Они вынесли все самое ценное и, что самое удивительное, даже не попали на камеры видеонаблюдения.
Адриано
Фото: Getty Images
Поэтому многострадальная вилла – несчастливое место жительства для футболистов. Хотя пострадали от нападения не только Артуро Видаль. Банда, которая устроила разгром в доме чилийского бомбардира и угнала машину, держит в страхе весь район. Полиция пока не может найти преступников, но уже активно ведет расследования. После ограбления виллы футболиста «Интера», скорее всего, дело придется ускорить.
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Источник: La Gazzetta dello Sport
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